Ở V-League, Hà Nội tìm thấy chiến thắng đầu tiên trong mùa giải trước Thanh Hóa, dù bị dẫn bàn từ phút thứ 2.

Sân cỏ bóng đá quốc tế hấp dẫn với nhiều trận cầu bất ngờ.