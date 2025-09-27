Ở V-League, Hà Nội tìm thấy chiến thắng đầu tiên trong mùa giải trước Thanh Hóa, dù bị dẫn bàn từ phút thứ 2.

Sân cỏ bóng đá quốc tế hấp dẫn với nhiều trận cầu bất ngờ.

Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 5

26/09

19:15

Hà Nội 2-1 Thanh Hóa

FPT Play, TV360+4

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7

27/09

02:00

Girona 0-0 Espanyol

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 5

27/09

01:30

Bayern Munich 4-0 Werder Bremen

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 6

27/09

01:45

Strasbourg 1-2 Marseille

ON SPORTS NEWS

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 7

27/09

01:00

Twente 3-2 Sittard

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 7

27/09

02:15

Benfica 2-1 Gil Vicente

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 7

27/09

00:00

Alanyaspor 0-1 Galatasaray

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 7

27/09

02:00

West Brom 1-1 Leicester

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7

27/09

01:30

Mirandes 0-1 Zaragoza

HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – VÒNG 5

27/09

01:30

Catanzaro 2-2 Juve Stabia

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10

27/09

05:00

Banfield - Club Union

Platense - San Martin

27/09

07:15

Central Cordoba - Tigre

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 4

26/09

22:35

Al Hazm 1-3 Al Ahli

26/09

22:40

Damac 0-2 Al Ettifaq

26/09

Al Hilal 3-1 Al Okhdood

27/09

01:00

Al Ittihad 0-2 Al Nassr