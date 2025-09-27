Ở V-League, Hà Nội tìm thấy chiến thắng đầu tiên trong mùa giải trước Thanh Hóa, dù bị dẫn bàn từ phút thứ 2.
Sân cỏ bóng đá quốc tế hấp dẫn với nhiều trận cầu bất ngờ.
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 5
|
26/09
19:15
|
FPT Play, TV360+4
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7
|
27/09
02:00
|
Girona 0-0 Espanyol
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 5
|
27/09
01:30
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 6
|
27/09
01:45
|
Strasbourg 1-2 Marseille
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 7
|
27/09
01:00
|
Twente 3-2 Sittard
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 7
|
27/09
02:15
|
Benfica 2-1 Gil Vicente
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 7
|
27/09
00:00
|
Alanyaspor 0-1 Galatasaray
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 7
|
27/09
02:00
|
West Brom 1-1 Leicester
|
HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7
|
27/09
01:30
|
Mirandes 0-1 Zaragoza
|
HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – VÒNG 5
|
27/09
01:30
|
Catanzaro 2-2 Juve Stabia
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10
|
27/09
05:00
|
Banfield - Club Union
|
Platense - San Martin
|
27/09
07:15
|
Central Cordoba - Tigre
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 4
|
26/09
22:35
|
Al Hazm 1-3 Al Ahli
|
26/09
22:40
|
Damac 0-2 Al Ettifaq
|
26/09
|
Al Hilal 3-1 Al Okhdood
|
27/09
01:00