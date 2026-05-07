Niềm vui của các cầu thủ PSG khi giành vé vào chung kết - Ảnh: Uefa

Đội hình ra sân

Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Olise, Musiala, Diaz, Kane.

PSG (4-1-2-3): Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Ruiz, Vitinha, Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

Bàn thắng: Kane 90'+4 - Dembele 3' 

PSG sẽ chạm trán Arsenal ở Budapest tối 30/5 (giờ VN) - Ảnh: 433
07/05/2026 | 04:18

Kết thúc

Thầy trò Luis Enrique xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng - Ảnh: Uefa
07/05/2026 | 03:56

90'+4

Bàn thắng (1-1, Harry Kane): Nhận bóng trong vòng cấm, Harry Kane xoay người dứt điểm chân trái rất căng tung nóc lưới PSG, quân bình tỷ số 1-1.

Pha làm bàn muộn màng của Harry Kane - Ảnh: Uefa
07/05/2026 | 03:52

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

07/05/2026 | 03:47

83'

PSG vẫn có những pha phản công sắc sảo. Barcola suýt nhân đôi cách biệt với cú sút xa từ khoảng cách hơn 30m.

07/05/2026 | 03:40

77'

Các cầu thủ Bayern đang có dấu hiệu nóng vội khi mà PSG tổ chức phòng ngự rất tốt. Luis Diaz vừa nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

07/05/2026 | 03:32

68'

Đến lượt các cầu thủ Bayern uy hiếp cầu môn đội khách. Thế nhưng, Safonov chặn đứng những pha kết thúc từ chân Diaz và Olise.

Cú sút từ chân Kvaratskhelia - Ảnh: Uefa
07/05/2026 | 03:26

64'

Desire Doue một lần nữa thử tài Manuel Neuer với cú đá căng bên ngoài vòng cấm. Thủ thành người Đức vẫn giành chiến thắng.

07/05/2026 | 03:19

55'

Khung thành Bayern Munich chao đảo với cú ra chân sấm sét của Doue rồi Kvaratskhelia. Tuy nhiên, Manuel Neuer đều cứu thua xuất sắc.

Olise luôn bị Mendes theo sát - Ảnh: Uefa
07/05/2026 | 03:15

51'

Các cầu thủ PSG đang cố tình làm giảm nhịp độ tấn công của đối thủ với những tình huống phạm lỗi tiểu xảo.

07/05/2026 | 02:56

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về PSG
07/05/2026 | 02:49

45'+3

Từ quả đá phạt của Kimmich, Jonathan Tah bay người đánh đầu đưa bóng đi sạt cột dọc.

07/05/2026 | 02:49

42'

Musiala liên tục khuấy đảo khung thành PSG nhưng vận may chưa đến với những cú dứt điểm của tiền vệ người Đức.

07/05/2026 | 02:35

33'

Từ quả đá phạt bên cánh phải của PSG, Joao Neves lẻn xuống đánh đầu hiểm hóc nhưng vẫn không thắng được phản xạ xuất thần của thủ môn Manuel Neuer.

07/05/2026 | 02:34

30'

Vitinha sút bóng bật tay Joao Neves trong vòng cấm PSG. Rất nhiều cầu thủ Bayern Munich phản ứng, nhưng trọng tài từ chối cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

07/05/2026 | 02:29

28'

Michael Olise xử lý sở trường bên cánh phải loại bỏ Nuno Mendes. Tiếc rằng, pha cứa lòng kỹ thuật bằng chân trái đi hơi cao so với xà ngang.

07/05/2026 | 02:23

22'

Bayern Munich đáp trả với pha solo ngẫu hứng bên cánh trái của Luis Diaz. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng bằng chân phải lại đi ra ngoài.

Luis Diaz tả xung hữu đột - Ảnh: Uefa
07/05/2026 | 02:22

20'

Tuy kiểm soát bóng ít hơn nhưng những pha phản công của PSG rất lợi hại. Kvaratskhelia vừa rẽ vào trong cứa lòng chân phải nhưng Neuer ôm gọn.

07/05/2026 | 02:16

14'

Bayern Munich đang dồn lên tấn công như triều dâng thác cuốn. Olise và Musiala vừa xâm nhập vòng cấm những không thể dứt điểm thoải mái.

07/05/2026 | 02:12

8'

Michael Olise liên tục khuấy đảo hành lang cánh phải. Mendes vừa phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với đối thủ.

07/05/2026 | 02:05

3'

Bàn thắng (0-1, Dembele): Kvaratskhelia băng lên thoải mái bên cánh trái rồi trả ngược thuận lợi cho Dembele cứa lòng căng bằng chân trái tung lưới Manuel Neuer.

Dembele lập công từ rất sớm - Ảnh: Uefa

07/05/2026 | 01:55

2h

Trận đấu bắt đầu.

07/05/2026 | 01:19

1h

Đội hình ra sân Bayern Munich
Đội hình ra sân PSG
06/05/2026 | 15:17

22h15

Michael Olise sẽ khoe tài với Khvicha Kravatskhelia - Ảnh: FCB
06/05/2026 | 15:16

22h10

Dàn sao Bayern tập luyện trước trận - Ảnh: FCB
06/05/2026 | 15:16

22h

Thông tin lực lượng

Bayern Munich: Gnabry chấn thương.

PSG: Chevalier, Hakimi chấn thương.

Bayern và PSG hứa hẹn mang đến trận lượt về hấp dẫn - Ảnh: Goal
