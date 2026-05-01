Dù nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Ligue 1, PSG lại gây thất vọng khi bị Lorient cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà. Với khoảng cách 6 điểm so với đội nhì bảng Lens, HLV Luis Enrique mạnh dạn xoay tua đội hình, cho hàng loạt trụ cột nghỉ ngơi nhằm giữ sức cho Champions League.

PSG khởi đầu thuận lợi khi chỉ mất 6 phút để mở tỷ số. Doue có pha căng ngang nguy hiểm, và cú đấm bóng của thủ môn Mvogo vô tình đưa bóng dội ngực Mbaye bay vào lưới. Tuy nhiên, Lorient nhanh chóng đáp trả khi Pagis tung cú vô-lê đẹp mắt gỡ hòa 1-1 chỉ sau đó ít phút.

Hiệp một chứng kiến PSG tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu sắc bén. Barcola và Doue liên tục bỏ lỡ, trong khi Lucas Hernandez và Mayulu cũng không thể tận dụng cơ hội.

Bước ngoặt đến ở phút 62 khi Zaire-Emery, vừa vào sân, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 bằng cú sút xa đổi hướng. Tuy nhiên, sai lầm của tài năng trẻ Mounguengue đã khiến PSG trả giá. Từ pha chuyền về bất cẩn, Tosin tận dụng cơ hội ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Lorient.

Những phút cuối trở nên kịch tính khi PSG dồn ép mạnh mẽ nhưng bị cột dọc từ chối hai lần. VAR cũng khiến đội chủ nhà hụt penalty ở phút bù giờ.

Trận hòa này khiến PSG chưa thể lên ngôi vô địch, trong khi Lorient xứng đáng với 1 điểm quả cảm. Vào giữa tuần tới, thầy trò HLV Enrique sẽ làm khách trên sân Bayern Munich ở trận bán kết lượt về Champions League.

Ghi bàn

PSG: Mbaye 6', Zaire-Emery 62'

Lorient: Pagis 12', Tosin 78'

Đội hình xuất phát:

PSG: Marin, Mayulu, Beraldo, Pacho, Hernandez, Dro, Ruiz, Lee, Mbaye, Doué, Barcola.

Lorient: Mvogo, Talbi, Faye, Adjei, Kouassi, Abergel, Cadiou, Katseris, Avom, Pagis, Dieng.