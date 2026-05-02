Bayern Munich đã trải qua trận đấu đáng quên khi bị Heidenheim cầm hòa 3-3, dù hoàn toàn áp đảo về thế trận. Trên sân nhà, “Hùm xám” kiểm soát bóng tới 75%, liên tục dồn ép và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Ngay trong hiệp một, Bayern đã bị dội gáo nước lạnh khi để thủng lưới hai bàn liên tiếp. Phút 22, Budu Zivzivadze mở tỷ số cho Heidenheim sau pha kiến tạo của Marius Busch. Chỉ 9 phút sau, Eren Dinkçi nhân đôi cách biệt, tiếp tục từ một tình huống phối hợp có dấu ấn của Busch.

Bayern chỉ kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 44 nhờ cú dứt điểm của Leon Goretzka, trước khi bước vào giờ nghỉ với bất lợi.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà đẩy cao đội hình và sớm có bàn gỡ. Phút 57, Goretzka hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo của Michael Olise, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát 2-2.

Tuy nhiên, Heidenheim một lần nữa gây bất ngờ. Phút 76, Zivzivadze hoàn tất cú đúp với pha lập công từ đường chuyền của Ibrahimovic, giúp đội khách dẫn 3-2.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút bù giờ. Phút 90+10, Michael Olise ghi bàn sau đường kiến tạo của Alphonso Davies, ấn định tỷ số hòa 3-3.

Trận đấu chứng kiến màn rượt đuổi hấp dẫn cùng dấu ấn cá nhân rõ nét, nhưng Bayern chắc chắn sẽ không hài lòng khi tiếp tục đánh rơi điểm số.