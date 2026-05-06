2h00 ngày 29/4, sân Công viên các Hoàng tử:

Có những cặp đấu mang dáng dấp của một trận chung kết. Cuộc đối đầu giữa Bayern Munich và PSG chính xác là như vậy.

Khi hai đội bước ra sân, đó không chỉ là tập một của cuộc tranh vé vào chung kết Champions League, mà còn là màn so tài giữa hai cực điểm quyền lực của bóng đá châu Âu hiện tại.

PSG đang có lợi thế mong manh. Ảnh: PSG Inside

PSG bước vào trận với tư cách nhà ĐKVĐ (mùa trước, họ đăng quang tại chính Munich), cùng lợi thế 1 bàn từ lượt đi.

Dưới thời Luis Enrique, học trở thành tập thể đã vượt qua giai đoạn phụ thuộc vào hào quang cá nhân để trở thành cỗ máy chiến thắng cân bằng và lạnh lùng.

Với Luis Enrique, PSG không chỉ biết kiểm soát trận đấu mà còn biết cách kết liễu đối thủ đúng thời điểm. Danh hiệu mùa trước không còn là đỉnh cao, mà là điểm khởi đầu cho tham vọng tiến lên tầm cao mới, bảo vệ ngai vàng.

Ở phía bên kia, Bayern Munich mang theo khí thế của nhà vua nước Đức. Chức vô địch Bundesliga mới giành được chỉ là bước đệm cho mục tiêu lớn hơn là cú ăn 3.

Biểu tượng cho tham vọng ấy không ai khác ngoài Harry Kane – người đang đứng trước cơ hội giành Chiếc giày vàng châu Âu.

Harry Kane vừa ghi bàn, vừa định hình cách Bayern Munich tấn công. Anh chơi trực diện, chính xác và lùi về rất sâu để triển khai bóng.

Bên cạnh Kane là Luis Diaz hoang dã, cùng Michael Olise điềm tĩnh. Họ là bộ ba tấn công hiệu quả nhất châu Âu.

Bayern Munich sẽ chọn lối đá tấn công. Ảnh: FC Bayern

Cả hai đội đang dẫn đầu châu Âu về khả năng bùng nổ. PSG – đội không có Hakimi – ghi 43 bàn thắng, trong khi Bayern có 42 bàn. Đó không chỉ là con số, mà là lời tuyên bố về triết lý. Tấn công là bản sắc, và áp đảo đối thủ là cách duy nhất để tồn tại.

PSG sở hữu sự linh hoạt và kiểm soát; Bayern có sức mạnh và nhịp độ hủy diệt. Một bên là nhà vua đang bảo vệ ngai vàng, bên kia là kẻ chinh phục đang trên hành trình hoàn tất cú ăn 3.

Khi hai quỹ đạo ấy giao nhau, kết quả không đơn thuần là thắng – thua, mà là sự khẳng định ai mới thực sự là trung tâm của bóng đá châu Âu lúc này.

Allianz Arena đang chờ buổi nhạc hội khác sau kỷ lục 9 bàn trận lượt đi.

Lực lượng:

Bayern Munich: Gnabry chấn thương.

PSG: Chevalier, Hakimi chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Harry Kane.

PSG (4-1-2-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha; Joao Neves, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Dự đoán: hòa 2-2.