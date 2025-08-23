Ngay từ đầu trận, đội bóng xứ Bavaria đã áp đảo hoàn toàn đối thủ. Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, phút 27 Michael Olise có mặt đúng lúc để sút bồi thành công, mở tỷ số 1-0.

Harry Kane chói sáng ở trận khai màn Bundesliga - Ảnh: BM

Chỉ 5 phút sau, Luis Diaz xử lý gọn gàng trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt. Đến phút 42, Serge Gnabry kiến tạo thuận lợi để Olise lập cú đúp, giúp Bayern khép lại hiệp một với lợi thế 3-0.

Bước sang hiệp hai, HLV Vincent Kompany tung ra những điều chỉnh chiến thuật và Harry Kane bắt đầu lên tiếng. Phút 64, chân sút người Anh ghi bàn nâng tỷ số 4-0 bằng cú sút quyết đoán.

Chỉ 10 phút sau, Kane hoàn tất cú đúp với pha ra chân trái phá từ đường chuyền của Luis Diaz. Đỉnh điểm đến ở phút 78, khi Kim Min-jae kiến tạo để thủ quân Tam sư hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 6-0.

Tân binh Luis Diaz cũng có trận đấu ấn tượng khi ghi 1 bàn cùng cú đúp kiến tạo - Ảnh: BM

Với màn trình diễn thăng hoa, Bayern Munich không chỉ thị uy sức mạnh mà còn gửi lời cảnh báo mạnh mẽ đến toàn Bundesliga ngay từ vòng đấu mở màn.

Theo thống kê, Leipzig hứng chịu thất bại nặng nề nhất lịch sử trước Bayern. Ngoài ra, màn trình diễn thăng hoa của Kane và đồng đội giúp Bayern nối dài chuỗi 14 năm bất bại ở vòng đấu đầu tiên Bundesliga.

Đội hình thi đấu

Bayern Munich: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Olise, Diaz, Kane

Leipzig: Gulacsi, Baku, Orban, Lukeba, Raum, Schlager, Seiwald, Diomande, Bakayoko, Openda, Xavi Simons