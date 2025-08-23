|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 2
|
22/08
19:15
|
Thể Công Viettel 3-0 Công An TP.HCM
|
FPT Play, HTV Thể thao
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 2
|
23/08
02:00
|
West Ham 1-5 Chelsea
|
K+SPORT 1
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1
|
23/08
01:30
|
Bayern Munich 6-0 RB Leipzig
|
TV 360
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2
|
23/08
02:30
|
Real Betis 1-0 Alaves
|
SCTV 22
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 2
|
23/08
01:45
|
PSG 1-0 Angers
|
ON FOOTBALL
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 3
|
23/08
02:00
|
Derby 1-1 Bristol City
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 6
|
23/08
01:30
|
Barracas Central 1-1 Defensa y Justicia
|
23/08
06:00
|
Tigre - Independiente Rivadavia
|
VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 27
|
22/08
17:00
|
Kashiwa Reysol 4-2 Urawa Reds
Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan