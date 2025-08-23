Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 2

22/08

19:15

Thể Công Viettel 3-0 Công An TP.HCM

FPT Play, HTV Thể thao

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 2

23/08

02:00

West Ham 1-5 Chelsea

K+SPORT 1

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1

23/08

01:30

Bayern Munich 6-0 RB Leipzig

TV 360

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2

23/08

02:30

Real Betis 1-0 Alaves

SCTV 22

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 2

23/08

01:45

PSG 1-0 Angers

ON FOOTBALL

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 3

23/08

02:00

Derby 1-1 Bristol City

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 6

23/08

01:30

Barracas Central 1-1 Defensa y Justicia

23/08

06:00

Tigre - Independiente Rivadavia

VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 27

22/08

17:00

Kashiwa Reysol 4-2 Urawa Reds

Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan