Khó cản Bayern

Bayern Munich bước vào mùa giải 2025/26 với quyết tâm tiếp tục thống trị Bundesliga và khó ai có thể cản được Harry Kane.

Sau khi vô địch Bundesliga mùa 2024/25, Bayern khởi đầu mùa giải mới bằng danh hiệu Siêu cúp Đức, trong đó Kane vẫn chứng tỏ được tầm ảnh hưởng của mình với bàn mở tỷ số vào lưới Stuttgart.

Bayern giành Siêu cúp trước khi bước vào hành trình bảo vệ Bundesliga. Ảnh: Imago

Trong mùa giải 2024/25, Kane tiếp tục là sát thủ khét tiếng trên hàng công Bayern khi có đến 26 bàn thắng, giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga lần thứ hai liên tiếp.

Trên mọi đấu trường, anh lập tổng cộng 41 bàn thắng (26 Bundesliga, 1 DFB-Pokal, 11 Champions League, 3 Club World Cup).

Ngoài ra, anh còn xác lập kỷ lục cá nhân khi trở thành cầu thủ nhanh nhất đạt 50 bàn thắng Bundesliga trong 43 trận, vượt qua kỷ lục cũ của Erling Haaland.

Kane còn được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa Bundesliga 2024/25. Sức mạnh của anh được thể hiện qua việc đến 10 bàn mang về lợi thế dẫn trước 1-0 – cao nhất giải đấu.

Chuyển sang mùa giải mới, Bayern không chỉ giữ lại trục chính mà còn gia cố bộ khung.

Luis Diaz, tân binh đến từ Liverpool với mức phí khoảng 75 triệu euro, đã ra mắt ấn tượng.

Với chiếc áo số 14, giống như Marcus Rashford tại Barcelona, anh ghi bàn quan trọng trong trận Siêu cúp Đức.

Diaz hỗ trợ Kane

Ở Liverpool mùa trước, Diaz đóng góp 17 bàn và 8 kiến tạo, trung bình tham gia vào 1 bàn thắng mỗi 133 phút.

Cầu thủ người Colombia sở hữu những phẩm chất nổi bật như di chuyển thông minh không bóng, tạo khoảng trống cho đồng đội (đặc biệt cho Kane), năng lượng cao trong pressing phòng ngự, và sự linh hoạt vị trí từ cánh trái, tiền đạo lùi đến hộ công.

Với Luis Diaz hỗ trợ, Kane hứa hẹn bùng nổ hơn. Ảnh: Imago

Mặc dù có ý kiến e ngại giá trị chuyển nhượng cao, nhiều chuyên gia vẫn tin anh sẽ là bản nâng cấp đáng giá cho Bayern Munich, với tham vọng bảo vệ Bundesliga và chinh phục Champions League.

Với sự xuất hiện của Diaz, Bayern sở hữu mũi nhọn tỉa bóng nhạy bén, không chỉ trợ giúp trong việc “mở đường” mà còn giúp Harry Kane thêm mạnh mẽ bùng nổ.

Nói cách khác, Kane giờ đây có thêm sự hỗ trợ quan trọng, đồng thời được giải phóng không gian để xoay trở, săn bàn nhiều hơn nhờ sự phong phú trong phương án tấn công.

Trận Siêu cúp Đức đã cho thấy sự kết hợp giữa Diaz và Kane rất đáng chờ đợi. Đội chủ sân Allianz Arena càng khó bị cản bước tại giải quốc nội.

Những đối thủ như Bayer Leverkusen, Dortmund hay RB Leipzig đang trong giai đoạn tái thiết. Vì vậy, Bayern với Kane và thêm Diaz trở thành ứng viên số 1 cho ngôi vương Bundesliga.

Hơn nữa, Michael Olise đang trưởng thành vượt bậc. Một khi Jamal Musiala bình phục, HLV Vincent Kompany sẽ có trong tay đội hình giàu sức tấn công hơn nữa.

Trước mắt, Bayern Munich tự tin lấy 3 điểm khi tiếp Leipzig trong trận khai mạc Bundesliga 2025/26 (1h30 ngày 23/8).