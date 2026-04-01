Bayern Munich chính thức lên ngôi vô địch Bundesliga 2025/26 sớm 4 vòng đấu sau chiến thắng 4-2 trước Stuttgart, trong trận cầu họ thể hiện bản lĩnh của nhà vua.

Hai đội nhập cuộc khá cân bằng trong 15 phút đầu và không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Bất ngờ xảy ra ở phút 21 khi Chris Fuhrich tận dụng đường chọc khe của Bilal El Khannouss để dứt điểm góc hẹp, mở tỷ số cho Stuttgart.

Harry Kane cùng Alphonso Davies ghi bàn cho Bayern Munich - Ảnh: FCBM

Bàn thua khiến Bayern vùng lên mạnh mẽ. Chỉ trong vòng 6 phút, đội chủ nhà ghi liền 3 bàn để xoay chuyển cục diện. Raphael Guerreiro gỡ hòa sau pha kiến tạo của Jamal Musiala, trước khi Nicolas Jackson tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương nâng tỷ số lên 2-1. Chưa dừng lại, cú sút của Alphonso Davies chạm người đổi hướng giúp Bayern dẫn 3-1 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, HLV Vincent Kompany tung Harry Kane vào sân và tiền đạo người Anh lập tức ghi bàn ở phút 52, nâng tỷ số lên 4-1, đồng thời chạm mốc 32 bàn tại Bundesliga mùa này. Stuttgart chỉ có thể gỡ lại một bàn danh dự nhờ công Chema Andrés ở cuối trận.

Bayern Munich kéo dài kỷ lục vô địch Bundesliga lên con số 35 - Ảnh: FCBM

Chiến thắng này giúp Bayern chính thức đăng quang sớm, khẳng định sức mạnh tuyệt đối. Trong khi đó, Stuttgart vẫn phải căng mình trong cuộc đua top 4 khi phong độ thiếu ổn định.