Bayern Munich đã tạo nên một trong những màn lội ngược dòng ấn tượng nhất mùa giải khi đánh bại Freiburg 3-2, dù bị dẫn trước hai bàn trong phần lớn thời gian trận đấu.

Trong hiệp một, “Hùm xám” gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi tự tin của Freiburg. Đội chủ nhà liên tục tạo ra cơ hội, buộc Manuel Neuer phải hoạt động vất vả để giữ sạch lưới.

Bayern ngược dòng đầy cảm xúc trước Freiburg - Ảnh: FCBM

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai khi Manzambi mở tỷ số cho Freiburg bằng cú sút xa đẹp mắt. Đến phút 71, Holer nhân đôi cách biệt, đẩy Bayern vào thế vô cùng bất lợi.

Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng lớn đã lên tiếng đúng lúc. Sau khi tung hàng loạt trụ cột vào sân, Bayern gia tăng sức ép nghẹt thở. Phút 81, Bischoff rút ngắn tỷ số xuống 1-2, mở ra hy vọng cho đội khách.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 90+2, khi Bischoff tiếp tục tỏa sáng với bàn gỡ hòa 2-2. Chưa dừng lại, Bayern hoàn tất màn lội ngược dòng không tưởng ở phút bù giờ thứ 9. Từ quả tạt của Alphonso Davies, Lennart Karl dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-2.

Bayern tiến gần ngôi vô địch mùa này - Ảnh: FCBM

Chiến thắng này một lần nữa khẳng định bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc của Bayern Munich, trong khi Freiburg phải nhận cái kết cay đắng dù đã ở rất gần chiến thắng.

Ghi bàn:

Freiburg: Manzambi 46', Holer 71'

Bayern Munich: Bischof 81, Bischof 90'+2, Karl 90'+9

Đội hình xuất phát:

Freiburg: Atubolu, Treu, Ginter, Lienhart, Gunter, Eggestein, Manzambi, Beste, Yuito Suzuki, Shcerhant, Holer.

Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Tah, Kim Min Jae, Bischof, Kimmich, Goretzka, Karl, Guerreiro, Diaz, Gnabry.