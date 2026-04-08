Real Madrid dồn mọi sức lực vào để thắng Bayern Munich tại Bernabeu, trước khi có cuộc tái đấu ở ‘hang Hùm’ vào tuần sau, cho chiếc vé bán kết Cúp C1. Tuy nhiên, thầy trò Arbeloa đã nhận cái kết đắng trên sân nhà.

Harry Kane và Luis Diaz khiến Bernabeu câm nín. Ảnh: FC Bayern Munich

Luis Diaz đưa Bayern vượt lên ở phút 41 và ngay đầu hiệp 2, Harry Kane giáng mạnh vào tinh thần Real Madrid, với cú sút đẳng cấp nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Phút 74, Mbappe mang lại hi vọng cho ‘Kền kền’, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Để thua 1-2, với trận lượt về chơi trên sân khách, Real Madrid ở thế bất lợi, đối diện nguy cơ mùa thứ 2 liên tiếp trắng tay, khi tại La Liga hiện kém Barca đến 7 điểm sau 30 vòng đấu.

Tan trận, trung vệ Rudiger thừa nhận, những sai lầm tai hại khiến Real Madrid phải trả giá: “Real Madrid nhập cuộc mạnh mẽ sau giờ nghỉ giải lao và ngay lập tức để thủng lưới. Chúng tôi đã biếu không Bayern Munich cả 2 bàn”.

Rudiger tiếc nuối vì Real Madrid đã phạm phải sai lầm mà họ liên tục nhắc nhở nhau phải tránh xa. Ảnh: Madrid Zone

Rudiger càng tiếc hơn bởi sai lầm Real Madrid phạm phải – để mất bóng dẫn đến bàn thua, vốn đã được họ bàn tới trong phòng thay đồ và phải tránh xa: “Chúng tôi đã nói về việc không được để mất bóng dễ dàng (cả trước trận và trong giờ nghỉ). Nhưng hãy nhìn vào 2 bàn thua của Real Madrid, ở cấp độ này mà để xảy ra như vậy thì rất nguy hiểm và bạn sẽ bị trừng phạt”.

Dù vậy, trung vệ người Đức tin rằng, nếu Real Madrid thể hiện được phong độ như trong hiệp 2, họ hoàn toàn có thể thắng Bayern Munich ở Allianz Arena để lấy vé bán kết Champions League.

“Chúng tôi có niềm tin, luôn luôn nhà vậy. Một cuộc lội ngược dòng, tại sao không?”.