Đến Đức bằng tinh thần quyết tâm cao nhưng chỉ trong 7 phút, từ 20 đến 27, Chelsea để thủng lưới liên tiếp 2 bàn. Đầu tiên là pha phản lưới nhà của Trevoh Chalobah và sau đó Harry Kane thực hiện thành công quả 11m tạo lợi thế lớn cho Bayern.

Cole Palmer ghi bàn nhưng Chelsea vẫn là nạn nhân tiếp theo của Bayern tại Allianz Arena, đánh dấu trận thắng thứ 20 trong 21 trận gần nhất ở Cúp C1. Ảnh: UEFA CL

Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau đó, Cole Palmer giúp Chelsea thu ngắn xuống còn 1-2, với cú đặt lòng chuẩn xác hạ gục thủ thành Manuel Neuer.

Dù vậy, đó là tất cả những gì đoàn quân của HLV Enzo Maresca làm được trước Bayern Munich. Không những vậy, họ còn để Harry Kane chọc thủng lưới thêm 1 lần nữa, chịu thất bại chung cuộc 1-3 Bayern, ra quân Champions League 2025/26.

Cole Palmer chia sẻ với TNT Sports sau trận: “Thật đáng thất vọng. Chelsea xứng đáng có được kết quả tốt hơn trước Bayern Munich. Tôi nghĩ đội đã chơi tốt, chứng minh được mình xứng đáng hiện diện ở Champions League, có thể đấu với một trong những đội mạnh nhất sân chơi này. Ba bàn thua đều là lỗi của chúng tôi”.

'Người quen' một thời ở Ngoại hạng Anh - Harry Kane ghi 2 bàn vào lưới Chelsea. Ảnh: X Harry Kane

Ngôi sao 23 tuổi chỉ rõ hơn lý do khiến Chelsea gục ngã ở ‘hang Hùm’: “Đội đã khởi đầu tốt và có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng khi bạn mắc sai lầm ở những cuộc chiến cấp độ cao như thế này sẽ thật khó để lật ngược tình thế.

Chelsea đã thiếu tập trung, không biết chớp cơ hội đúng lúc”.

Trong khi đó, HLV Enzo Maresca bày tỏ: “Champions League đòi hỏi sự tập trung cao độ. Tôi nghĩ Chelsea đã chơi tốt trong suốt 95 phút nhưng chừng đó là chưa đủ. Chúng tôi học hỏi được nhiều điều sau trận đấu này”.