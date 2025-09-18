G1EoWg4WIAEYJ7S.jpg
PSG áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc
G1Ehq2jWwAAWURQ.jpeg
Phút thứ 3, Marquinhos dâng cao đệm cận thành mở tỷ số cho nhà ĐKVĐ Champions League
G1Em0D4WIAAPsks.jpg
G1Em06HXkAADjOh.jpg
Niềm vui của thủ quân PSG
G1Epi2HXUAAe_BO.jpg
Sau đó, Kvaratskhelia thực hiện màn solo dứt điểm ngoạn mục nhân đôi cách biệt
G1EqFi1WEAAqJSC.jpg
Tiền đạo Georgia ghi bàn đẹp mắt
G1EqTOzXAAA_ywQ.jpeg
Cuối hiệp một, Barcola còn bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền
G1Eq3S5XMAA5nQx.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về PSG
G1ExPLoWMAAIz_T.jpg
Sang hiệp hai, Nuno Mendes lên tiếng với tình huống xử lý cực hay ở góc hẹp
G1Ery7RW4AAUzIS.jpg
Atalanta hoàn toàn lép về trước đội chủ nhà
G1E3CHoW0AEwo E.jpg
Phút cuối, Goncalo Ramos ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà
G1E5kz3XIAA7m_Y.jpeg
PSG giành chiến thắng tưng bừng
Kết quả
League Stage - 1
16/09/2025 23:45:00 PSV Eindhoven 1 - 3 Union St. Gilloise
16/09/2025 23:45:00 Athletic Club 0 - 2 Arsenal
17/09/2025 02:00:00 Juventus 4 - 4 Borussia Dortmund
17/09/2025 02:00:00 Tottenham 1 - 0 Villarreal
17/09/2025 02:00:00 Real Madrid 2 - 1 Marseille
17/09/2025 02:00:00 Benfica 2 - 3 Qarabag
17/09/2025 23:45:00 Olympiakos Piraeus 0 - 0 Pafos
17/09/2025 23:45:00 Slavia Praha 2 - 2 Bodo/Glimt
18/09/2025 02:00:00 Ajax 0 - 2 Inter
18/09/2025 02:00:00 Paris Saint Germain 4 - 0 Atalanta
18/09/2025 02:00:00 Liverpool 3 - 2 Atletico Madrid
18/09/2025 02:00:00 Bayern Munich 3 - 1 Chelsea

Nguồn ảnh: Uefa, PSG Inside, ESPN