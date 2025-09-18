Liverpool mở màn Champions League 2025/26 bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Atletico Madrid, trong trận đấu mà kịch tính kéo dài đến tận phút bù giờ.
|Kết quả
|League Stage - 1
|16/09/2025 23:45:00
|PSV Eindhoven 1 - 3 Union St. Gilloise
|16/09/2025 23:45:00
|Athletic Club 0 - 2 Arsenal
|17/09/2025 02:00:00
|Juventus 4 - 4 Borussia Dortmund
|17/09/2025 02:00:00
|Tottenham 1 - 0 Villarreal
|17/09/2025 02:00:00
|Real Madrid 2 - 1 Marseille
|17/09/2025 02:00:00
|Benfica 2 - 3 Qarabag
|17/09/2025 23:45:00
|Olympiakos Piraeus 0 - 0 Pafos
|17/09/2025 23:45:00
|Slavia Praha 2 - 2 Bodo/Glimt
|18/09/2025 02:00:00
|Ajax 0 - 2 Inter
|18/09/2025 02:00:00
|Paris Saint Germain 4 - 0 Atalanta
|18/09/2025 02:00:00
|Liverpool 3 - 2 Atletico Madrid
|18/09/2025 02:00:00
|Bayern Munich 3 - 1 Chelsea
Nguồn ảnh: Uefa, PSG Inside, ESPN
Trong ngày thăng hoa của Harry Kane, Bayern Munich xuất sắc đánh bại Chelsea 3-1 trên sân Allianz Arena.
Inter Milan hạ gục Ajax 2-0 nhờ cú đúp đánh đầu của Marcus Thuram, qua đó giành trọn 3 điểm trận ra quân tại UEFA Champions League 2025/26
Al Nassr có màn ra quân hoàn hảo tại bảng D AFC Champions League Two 2025/26 khi vùi dập Istiklol 5-0, bất chấp sự vắng mặt của đội trưởng Cristiano Ronaldo.
