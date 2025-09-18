G1EiDjnWwAA4v4k.jpg
Hai đội nhập cuộc khá sôi nổi
G1EmUJPWMAAgcZs.jpg
Bayern Munich có được bàn mở tỷ số may mắn, khi Chalobah phản lưới nhà
G1ElxhvWIAA1vk0.jpg
Đồng đội chúc mừng Gnabry, người gián tiếp khiến Chalobah phản lưới
G1Enfm XwAAe6Q .jpg
Phút 26, Caicedo phạm lỗi với Kane trong vòng cấm. Trọng tài liền chỉ tay vào chấm phạt đền
G1EndOoXYAE0lq5.jpg
Ở khoảng cách 11m, Kane dễ dàng nhân đôi cách biệt
G1En2P0WIAEXzP2.jpg
Ngay sau đó, Cole Palmer thắp lên hy vọng cho đội khách với pha cứa lòng đẳng cấp
G1Eom8gXkAAJRbS.jpg
G1EohIWXkAAxUtu.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Bayern Munich
G1Ez56iXUAA8SZF.jpg
Sang hiệp hai, Harry Kane một lần nữa lập công, sau sai lầm chuyền về của Gusto
G1Ez7c_XQAA3Jr1.jpg
Tiền đạo người Anh thi đấu bùng nổ
G1E GkKWoAIdXp4.jpg
Cole Palmer thêm một lần xé lưới Bayern nhưng VAR xác định, trước đó anh đã rơi vào thế việt vị
G1E8VsMWAAA1BVx.jpg
Garnacho được tăng cường ở hiệp hai nhưng không thể giúp Chelsea xoay chuyển tình thế
G1E7eLnXcAAC6YW.jpeg
Chiến thắng xứng đáng của Bayern Munich
Kết quả
League Stage - 1
16/09/2025 23:45:00 PSV Eindhoven 1 - 3 Union St. Gilloise
16/09/2025 23:45:00 Athletic Club 0 - 2 Arsenal
17/09/2025 02:00:00 Juventus 4 - 4 Borussia Dortmund
17/09/2025 02:00:00 Tottenham 1 - 0 Villarreal
17/09/2025 02:00:00 Real Madrid 2 - 1 Marseille
17/09/2025 02:00:00 Benfica 2 - 3 Qarabag
17/09/2025 23:45:00 Olympiakos Piraeus 0 - 0 Pafos
17/09/2025 23:45:00 Slavia Praha 2 - 2 Bodo/Glimt
18/09/2025 02:00:00 Ajax 0 - 2 Inter
18/09/2025 02:00:00 Paris Saint Germain 4 - 0 Atalanta
18/09/2025 02:00:00 Liverpool 3 - 2 Atletico Madrid
18/09/2025 02:00:00 Bayern Munich 3 - 1 Chelsea

Nguồn ảnh: Uefa, FC Bayern, Chelsea Photos, 433