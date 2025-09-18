Ajax bước vào trận đấu với Inter Milan bằng lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc, nhưng sự chủ động đó không mang lại hiệu quả.

Đội bóng Hà Lan liên tục gặp khó trước hệ thống phòng ngự chắc chắn và kỷ luật của “Nerazzurri”. Dù cầm nhiều bóng, Ajax không tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm nào trong hiệp một.

Marcus Thuram lập cú đúp bằng đầu dũng mãnh - Ảnh: Inter

Ngược lại, Inter Milan thi đấu chặt chẽ và chờ thời cơ. Phút 42, Calhanoglu thực hiện quả treo bóng chính xác, để Marcus Thuram bật cao đánh đầu tung lưới Ajax, mở tỷ số cho đại diện Serie A ngay trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, kịch bản cũ nhanh chóng tái diễn. Chỉ ba phút sau khi bóng lăn, Calhanoglu lại kiến tạo, và Thuram tiếp tục chứng minh khả năng không chiến xuất sắc với cú đánh đầu nhân đôi cách biệt ở phút 47.

Bị dẫn trước 0-2, Ajax mất tinh thần thấy rõ. Những pha tấn công của họ trở nên rời rạc, thiếu sự sắc bén và gần như không thể xuyên phá hàng thủ Inter. Trong khi đó, đội bóng Italia chơi tự tin, thoải mái cầm nhịp và nhiều lần tiến sát bàn thắng thứ ba.

Cả hai bàn thắng của Inter đều đến từ pha kiến tạo của Calhanoglu - Ảnh: Inter

Tuy nhiên, tỷ số 2-0 vẫn được giữ nguyên đến hết trận. Inter Milan giành trọn vẹn 3 điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Champions League. Đây là kết quả xứng đáng cho màn trình diễn hiệu quả và bản lĩnh của thầy trò HLV Cristian Chivu.

Ghi bàn: Thuram (42', 47')

Đội hình xuất phát:

Ajax: Jaros; Gaai, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts

Inter Milan: Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito