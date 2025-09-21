Trận derby TP.HCM ở vòng 4 V-League diễn ra kịch tính và hấp dẫn. Ngay phút thứ 7, Tiến Linh tỏa sáng ghi bàn mở tỷ số cho CA TP.HCM sau pha đánh đầu hiểm hóc. Tiền đạo ĐT Việt Nam không ăn mừng khi sút tung lưới đội bóng cũ.
Becamex TP.HCM sau đó dồn lên mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa ở phút 47 khi cú đánh đầu của Văn Anh chạm chân Tiến Linh đổi hướng. Tuy nhiên, chỉ 13 phút sau, Quốc Cường tung cú dứt điểm chuẩn xác, giúp đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức tái lập lợi thế.
Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Tiến Linh suýt nhân đôi thành tích nhưng cú đánh đầu của anh đi chệch cột dọc.
Phút 86, Phạm Văn Bình ghi bàn sau khi VAR xác nhận không việt vị, ấn định chiến thắng 3-1 cho CA TP HCM. Đây là trận đấu mà Tiến Linh vừa tỏa sáng vừa để lại nhiều cảm xúc đặc biệt.
Ghi bàn:
CA TP.HCM: Tiến Linh (7'), Quốc Cường (59'), Văn Bình (82')
Becamex TP.HCM: Tiến Linh (47', phản lưới)
Đội hình ra sân:
Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Zlatkovic, Khắc Vũ, Trọng Hùng, Minh Trọng, Thanh Hậu, Thành Nhân, Trung Hiếu, Ugochukwu, Ismaila
CA TP.HCM: Patrik Lê Giang, Felipe, Khả Đức, Quang Hùng, Văn Toàn, Quốc Cường, Đức Phú, Hoàng Phúc, Makrillos, Schorr, Tiến Linh
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho CLB CA TP.HCM ngay trên sân Becamex TP.HCM.
90'
Cầu thủ Becamex TP.HCM có pha dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, thủ môn Lê Giang chỉ khẽ chạm tay vào bóng rồi đập vào xà ngang.
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
82'
Đến lượt Văn Bình cũng vào sân thay người bên phía CA TP.HCM thoát xuống rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Minh Toàn trong pha đối mặt, bóng bay vào lưới Becamex TP.HCM. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị, VAR xác định bàn thắng hợp lệ cho đội khách.
78'
Patrik Lê Giang cứu thua cho CA TP.HCM
Cầu thủ vào sân thay người Thành Long bên phía Becamex TP.HCM có pha phá bẫy việt vị thành công nhưng cú dứt điểm trong pha đối mặt với Patrik Lê Giang lại bị cản phá.
74'
Các học trò của HLV Nguyễn Anh Đức đang miệt mài tìm kiếm cơ hội, trong khi CA TP.HCM chủ động chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà. Tiến Linh vừa có thêm một pha không chiến đưa bóng đi chệch khung thành chủ nhà.
66'
Thủ môn Patrik Lê Giang lao ra đấm bóng không tốt tạo cơ hội để cầu thủ Becamex TP.HCM dứt điểm từ ngoài vòng cấm. May cho "Chiến hạm đỏ" khi một cầu thủ đội khách kịp cản phá.
59'
Quốc Cường tái lập thế dẫn trước cho CA TP.HCM
Schorr có pha đỡ ngực làm tường để Nguyễn Thái Quốc Cường xử lý một nhịp rồi tung cú sút bằng chân trái, bóng đi căng về góc xa, nâng tỷ số lên 2-1 cho CA TP.HCM.
53'
Đức Phú bên phía CA TP.HCM có pha đột phá rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát khung thành Becamex TP.HCM.
47'
Tiến Linh phản lưới nhà
Từ quả phạt góc của Becamex TP.HCM, Anh Văn đánh đầu trong vòng 5m50 đưa bóng đi tầm thấp. Ở cự quá gần khiến tình huống tham gia phòng ngự của Tiến Linh vô tình trở thành pha phản lưới nhà.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách CA TP.HCM.
43'
VAR lại vào cuộc xác định tình huống va chạm giữa cầu thủ hai đội trong vòng cấm CA TP.HCM. Sau hơn 5 phút, trọng tài Hoàng Ngọc Hà xác định có lỗi việt vị của cầu thủ chủ nhà trước đó.
37'
Schorr băng xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Minh Toàn rồi đập mép dưới xà ngang trước khi bay vào khung thành Becamex TP.HCM. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị, VAR cũng xác định không có bàn thắng.
31'
Hai đội đang thi đấu với tốc độ khá chậm, giằng co và không có nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành của nhau.
24'
Quả treo bóng vào vòng cấm CA TP.HCM để Ismaila đánh đầu khá căng tuy nhiên thủ thành Patrik Lê Giang cản phá xuất sắc.
16'
Bị dẫn bàn từ khá sớm, các cầu thủ chủ nhà Becamex TP.HCM nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, thủ thành Patrik Lê Giang vẫn chưa phải làm việc kể từ đầu trận.
7'
Tiến Linh đánh đầu ghi bàn đẳng cấp
Đón quả tạt bổng của Makrillos từ cánh trái vào, Tiến Linh bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa khiến thủ môn Minh Toàn không thể cản phá. Tiền đạo ĐT Việt Nam không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, thậm chí có động thái xin lỗi CĐV trên sân Bình Dương chiều 21/9.
4'
Hai đội nhập cuộc khá cởi mở, pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên thuộc về đội khách CA TP.HCM. Makrillos có pha kết thúc trên vạch 16m50 buộc thủ môn Minh Toàn phải cản phá chịu phạt góc.
18h00
Trọng tài Hoàng Ngọc Hà thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Becamex TP.HCM vs Công an TP.HCM
Nhận định trước trận
Tiến Linh sắp có màn đối đầu đầy cảm xúc với đội bóng cũ, nơi đã nuôi dưỡng và làm nên tên tuổi của anh. Suốt nhiều năm, tiền đạo này gần như trở thành biểu tượng tại đất Thủ, đến mức nhiều người hâm mộ không nghĩ anh sẽ rời đi. Thế nhưng đầu mùa 2025/26, Linh bất ngờ chia tay, để lại nhiều tiếc nuối và cả nước mắt trong ngày nói lời cảm ơn đồng đội, ban lãnh đạo.
Trận đấu giữa Becamex TP.HCM và CA TP.HCM vì vậy trở nên đặc biệt hơn. Đội bóng cũ của Linh đang khát điểm sau chuỗi ba trận thua, lại thiếu vắng ngoại binh, nên áp lực càng lớn. Trong khi đó, CA TP.HCM lại có khởi đầu thuận lợi với 6 điểm sau hai trận thắng, và đang kỳ vọng tiếp tục bứt phá.
Với Tiến Linh, ghi bàn vào lưới đội bóng từng gắn bó là nhiệm vụ khó khăn về mặt cảm xúc, nhưng cũng là thử thách buộc anh phải vượt qua để khẳng định mình.
Bảng xếp hạng V-League 2025/26
Thông tin lực lượng
Becamex TP.HCM: Ogochukwu và Ismaila vẫn chưa có mặt.
CA TP.HCM: Đầy đủ lực lượng