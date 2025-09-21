Trận derby TP.HCM ở vòng 4 V-League diễn ra kịch tính và hấp dẫn. Ngay phút thứ 7, Tiến Linh tỏa sáng ghi bàn mở tỷ số cho CA TP.HCM sau pha đánh đầu hiểm hóc. Tiền đạo ĐT Việt Nam không ăn mừng khi sút tung lưới đội bóng cũ.

Becamex TP.HCM sau đó dồn lên mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa ở phút 47 khi cú đánh đầu của Văn Anh chạm chân Tiến Linh đổi hướng. Tuy nhiên, chỉ 13 phút sau, Quốc Cường tung cú dứt điểm chuẩn xác, giúp đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức tái lập lợi thế.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Tiến Linh suýt nhân đôi thành tích nhưng cú đánh đầu của anh đi chệch cột dọc.

Phút 86, Phạm Văn Bình ghi bàn sau khi VAR xác nhận không việt vị, ấn định chiến thắng 3-1 cho CA TP HCM. Đây là trận đấu mà Tiến Linh vừa tỏa sáng vừa để lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

Ghi bàn:

CA TP.HCM: Tiến Linh (7'), Quốc Cường (59'), Văn Bình (82')

Becamex TP.HCM: Tiến Linh (47', phản lưới)

Đội hình ra sân:

Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Zlatkovic, Khắc Vũ, Trọng Hùng, Minh Trọng, Thanh Hậu, Thành Nhân, Trung Hiếu, Ugochukwu, Ismaila

CA TP.HCM: Patrik Lê Giang, Felipe, Khả Đức, Quang Hùng, Văn Toàn, Quốc Cường, Đức Phú, Hoàng Phúc, Makrillos, Schorr, Tiến Linh