Trận cầu hấp dẫn giữa Trường Tươi Đồng Nai và TP.HCM khép lại với tỷ số hòa 2-2, để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ.
Đội chủ nhà nhập cuộc hứng khởi, Minh Vương sớm tạo sóng gió với cú đá phạt nguy hiểm, nhưng TP.HCM cũng nhanh chóng đáp trả bằng pha dứt điểm từ xa của Ngọc Đức. Hiệp một diễn ra cân bằng, căng thẳng nhưng không có bàn thắng nào được ghi.
Sang hiệp hai, trận đấu bùng nổ với bàn mở tỷ số của Tự Nhân ở phút 54 sau pha đánh đầu từ quả phạt góc. TP.HCM gỡ hòa nhờ quả phạt đền của Lâm Thuận, trước khi Minh Vương ghi bàn đẹp mắt giúp Đồng Nai dẫn lại 2-1.
Thế nhưng, đúng phút cuối, Chu Văn Kiên bất ngờ tỏa sáng với siêu phẩm sút xa, ấn định tỷ số hòa 2-2 kịch tính.
Kết quả này phản ánh đúng thế trận giằng co, đồng thời cho thấy cả hai đội vẫn cần cải thiện nhiều nếu muốn tiến xa hơn.
Ghi bàn:
Đồng Nai: Tự Nhân (54'), Minh Vương (76')
TP.HCM: Lâm Thuận (69' pen), Văn Kiên (90')
Đội hình ra sân Trường Tươi Đồng Nai vs TP.HCM
Trường Tươi Đồng Nai: Hữu Nghĩa, Thành Lộc, Văn Khoa, Tấn Sinh, Hữu Tuấn, Sỹ Giáp, Minh Vương, Xuân Trường, Tự Nhân, Thanh Bình, Alex Sandro.
CLB TP.HCM: Chu Văn Kiên, Đoàn Hải Quân, Lâm Thuận, Lê Tiến Anh, Nguyễn Thanh Thắng, Nguyễn Thế Dũng, Tô Phương Thịnh, Trương Dủ Đạt, Võ Ngọc Đức, Võ Tuấn Phong.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 tiếc nuối đối với cả hai đội.
90'
Chu Văn Kiên ghi tuyệt phẩm gỡ hòa 2-2
Sau pha khống chế bóng tốt, Chu Văn Kiên thực hiện pha dứt điểm tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn Hữu Nghĩa lần thứ hai, gỡ hòa 2-2 cho TP.HCM
76'
Minh Vương ghi tuyệt phẩm
Từ pha tranh chấp thành công của đồng đội, Minh Vương chớp cơ hội thực hiện pha đặt lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm làm tung lưới TP.HCM lần thứ hai.
67'
Lâm Thuận gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m
Hữu Tuấn phạm lỗi với cầu thủ TP.HCM và trọng tài lập tức thổi phạt đền cho đội khách. Trên chấm 11m, Lâm Thuận kết thúc cực khó khiến thủ môn Hữu Nghĩa không thể cản phá.
63'
Các cầu thủ TP.HCM nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số nhưng không dễ đạt được ý đồ.
54'
Minh Vương kiến tạo cho Tự Nhân mở tỷ số
Minh Vương đá phạt góc để Tự Nhân chạy chỗ thông minh rồi đánh đầu tung lưới TP.HCM, mở tỷ số cho TT Đồng Nai.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
40'
Minh Vương xử lý cực hay trước vòng cấm địa nhưng cú đá cuối cùng lại không khuất phục được Thanh Thắng.
31'
Thủ môn Thanh Thắng vừa mắc sai lầm phá lên không dứt khoát. Tuy nhiên, tiền đạo chủ nhà không tận dụng được thời cơ.
25'
Cục diện trên sân dần trở nên cân bằng. Thiếu vắng Công Phượng, các đợt tấn công của chủ nhà thiếu hẳn độ sắc sảo.
17'
Tự Nhân nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm.
14'
Cầu thủ đội khách liên tục tung ra hai cú sút xa đẹp mắt, nhưng thủ thành Hữu Nghĩa đều xuất sắc cứu thua.
8'
Với lợi thế sân nhà, Trường Tươi Đồng Nai dồn lên tấn công từ đầu, đẩy đối thủ vào thế phòng ngự co cụm.
18h
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát của Trường Tươi Đồng Nai
Nhận định trước trận
Trận đấu giữa Trường Tươi Đồng Nai và CLB TP Hồ Chí Minh trên sân Bình Phước hứa hẹn sẽ rất kịch tính, mở màn cho mùa giải hạng Nhất 2025/26. Đồng Nai, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Việt Thắng, đang có tinh thần hứng khởi sau chiến thắng 3-1 trước Becamex TP.HCM tại Cúp Quốc gia.
Kết quả này không chỉ giúp đội bóng thêm tự tin mà còn khẳng định khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ mạnh. Lợi thế sân nhà cũng là điểm tựa quan trọng cho họ trong ngày ra quân.
Ở phía đối diện, TP Hồ Chí Minh cũng có bước chạy đà thuận lợi với chiến thắng 1-0 trước Đồng Tháp. Tuy vậy, việc phải hành quân đến Bình Phước chắc chắn là thử thách không nhỏ, khi Đồng Nai đang hưng phấn và quyết tâm cao.
Trận đấu mở màn hứa hẹn sẽ hấp dẫn, nơi cả hai đội đều đặt mục tiêu giành trọn điểm để khởi đầu suôn sẻ.