Trực tiếp bóng đá Hà Nội vs Thể Công Viettel: Derby không khoan nhượng Trực tiếp bóng đá Hà Nội vs Thể Công Viettel, thuộc khuôn khổ vòng 4 LPBank V-League 2025/26, sân Hàng Đẫy, 19h15 hôm nay (20/9).

Trận cầu hấp dẫn giữa Trường Tươi Đồng Nai và TP.HCM khép lại với tỷ số hòa 2-2, để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ.

Đội chủ nhà nhập cuộc hứng khởi, Minh Vương sớm tạo sóng gió với cú đá phạt nguy hiểm, nhưng TP.HCM cũng nhanh chóng đáp trả bằng pha dứt điểm từ xa của Ngọc Đức. Hiệp một diễn ra cân bằng, căng thẳng nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Minh Vương ghi bàn nhưng không đủ giúp Trường tươi Đồng Nai có 3 điểm ngày ra quân - Ảnh: TTĐN

Sang hiệp hai, trận đấu bùng nổ với bàn mở tỷ số của Tự Nhân ở phút 54 sau pha đánh đầu từ quả phạt góc. TP.HCM gỡ hòa nhờ quả phạt đền của Lâm Thuận, trước khi Minh Vương ghi bàn đẹp mắt giúp Đồng Nai dẫn lại 2-1.

Thế nhưng, đúng phút cuối, Chu Văn Kiên bất ngờ tỏa sáng với siêu phẩm sút xa, ấn định tỷ số hòa 2-2 kịch tính.

Kết quả này phản ánh đúng thế trận giằng co, đồng thời cho thấy cả hai đội vẫn cần cải thiện nhiều nếu muốn tiến xa hơn.

Ghi bàn:

Đồng Nai: Tự Nhân (54'), Minh Vương (76')

TP.HCM: Lâm Thuận (69' pen), Văn Kiên (90')

Đội hình ra sân Trường Tươi Đồng Nai vs TP.HCM

Trường Tươi Đồng Nai: Hữu Nghĩa, Thành Lộc, Văn Khoa, Tấn Sinh, Hữu Tuấn, Sỹ Giáp, Minh Vương, Xuân Trường, Tự Nhân, Thanh Bình, Alex Sandro.

CLB TP.HCM: Chu Văn Kiên, Đoàn Hải Quân, Lâm Thuận, Lê Tiến Anh, Nguyễn Thanh Thắng, Nguyễn Thế Dũng, Tô Phương Thịnh, Trương Dủ Đạt, Võ Ngọc Đức, Võ Tuấn Phong.