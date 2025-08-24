Becamex TP.HCM mở màn mùa giải mới với chiến thắng tưng bừng 3-0 trước HAGL ngay trên sân khách, tại vòng 1 LPBank V-League. Vòng này, đoàn quân HLV Anh Đức gặp CAHN, và đây là trận đấu được dự báo rất khó khăn với đội chủ nhà.

Ở trận thắng HAGL, Becamex TP.HCM cho thấy dù họ không còn Tiến Linh nhưng vẫn có thể giải quyết được khâu ghi bàn. Ngoại binh Origbaajo Ismaila cùng Minh Trọng và Văn Anh là những người lập công cho đội bóng đất Thủ.

CAHN tự tin giành chiến thắng trước Becamex TP.HCM. Ảnh: S.N

Tuy nhiên, trận thắng của Becamex TP.HCM trước HAGL chưa nói lên nhiều điều. Thử thách với Becamex TP.HCM chỉ đến ở vòng này, khi đối thủ của họ là một CAHN được đánh giá cao hơn rất nhiều. So với mùa trước, đội bóng ngành công an có sự đầu tư lớn về mặt lực lượng để chinh phục cả sân chơi trong nước, khu vực và châu lục.

Trở về sau trận thua BG Pathum United 1-2 tại Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26, CAHN quyết tâm có trận thắng đầu tiên ở sân chơi V-League. Dù phải làm khách nhưng không bất ngờ nếu như đội bóng đến từ Thủ đô chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc trước Becamex TP.HCM.

Trận Becamex Bình Dương vs CAHN lăn bóng vào lúc 18h ngày 24/8 trên SVĐ Gò Đậu, TP.HCM.