Bước vào trận đấu, đội chủ sân Ninh Bình Arena nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng tạo ra thế trận lấn lướt. Phút 31, từ pha căng ngang bên cánh phải, bóng bật ra đúng vị trí Daniel Da Silva, tiền đạo này tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số.

Tiền vệ Hoàng Đức vẫn là linh hồn trong lối chơi của Ninh Bình - Ảnh: Ninh Bình FC

Trước khi hiệp 1 khép lại, Gustavo Henrique bứt tốc rồi sục bóng tinh tế qua thủ môn Y Eli Nie, nhân đôi cách biệt 2-0.

Sang hiệp 2, Ninh Bình tiếp tục duy trì áp lực. Phút 63, Gustavo hoàn tất cú đúp với pha thoát xuống dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 3-0. Bảy phút sau, Thanh Thịnh kiến tạo chuẩn xác để Da Silva ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0.

Doãn Ngọc Tân và các đồng đội nỗ lực vùng lên và từng đưa bóng vào lưới ở phút 84, nhưng VAR xác định Rimario đã việt vị.

Ngoại binh của đội bóng Cố đô Hoa Lư có trận đấu chói sáng - Ảnh: Ninh Bình FC

Kết quả này giúp Ninh Bình duy trì mạch thắng ấn tượng, khẳng định vị thế và tham vọng ngay mùa giải đầu tiên trở lại V-League.

Trong khi đó, Thanh Hóa mới chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận và đối mặt với nhiều áp lực. Với phong độ thăng hoa, Ninh Bình đang nổi lên như một hiện tượng đáng gờm, sẵn sàng tạo bất ngờ ở mùa giải năm nay.

Kết quả vòng 2 V-League