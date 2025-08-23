Trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC tại vòng 2 V-League 2025/26 đã diễn ra căng thẳng đến nghẹt thở, trong đó thủ môn Trần Trung Kiên trở thành người hùng của đội bóng phố Núi.
Ngay từ đầu, Hà Nội FC áp đảo với nhiều tình huống nguy hiểm, đặc biệt từ Lê Xuân Tú. Dù vậy, hàng thủ HAGL và sự xuất sắc của Trung Kiên đã hóa giải tất cả. Điển hình là pha bay người cứu thua cú đánh đầu cận thành của Xuân Tú ở phút bù giờ hiệp một.
Hiệp hai tiếp tục chứng kiến sức ép khủng khiếp lên khung thành HAGL. Xuân Tú, Văn Quyết và Văn Tùng liên tiếp thử thách, nhưng Trung Kiên với ít nhất 5 pha cứu thua ngoạn mục đã giữ sạch lưới. Kịch tính đẩy lên cao trào ở phút 90+7 khi Thành Chung đưa bóng vào lưới, song VAR xác định việt vị.
Chung cuộc, hai đội hòa 0-0. Hà Nội tiếc nuối cơ hội, còn HAGL hài lòng với 1 điểm quý giá.
Đội hình xuất phát Hà Nội vs HAGL:
Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Adriel Tadeu, Văn Xuân, Văn Toàn, Hùng Dũng, Hai Long, Tuấn Hải, Văn Quyết, Floro.
HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo, Du Học, Phước Bảo, Thanh Nhân, Hoàng Minh, Fraga Rodrigo, Vĩnh Nguyên, Duy Tâm, Gabriel.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, trận đấu chứng kiến màn trình diễn chói sáng của thủ thành ĐT Việt Nam Trung Kiên với 10 pha cứu thua.
90'+7
VAR hủy bàn thắng của Thành Chung
Hai Long đột phá rồi căng ngang như dọn cỗ để trung vệ Thành Chung ở vị trí trống trải dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. VAR lập tức vào cuộc xác định không có bàn thắng cho Hà Nội FC.
90'+1
Vẫn là Trung Kiên chơi quá xuất sắc trong vòng cấm HAGL, anh lại bay người từ chối bàn thắng cho Hà Nội FC.
88'
Tiền đạo vào trong hiệp hai Văn Tùng có pha dứt điểm rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm nhưng không đánh bại được Trung Kiên. Quả phạt góc sau đó đem đến cơ hội cho Xuân Mạnh nhưng thủ thành ĐT Việt Nam vẫn là người xuất sắc cứu thua.
78'
Hà Nội FC vẫn chưa thể tìm đường vào khung thành của HAGL.
69'
Đội khách đến từ Gia Lai vẫn đang tổ chức phòng ngự kín kẽ, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ thành Trung Kiên.
60'
Ryan Ha quyết định tìm kiếm vận may từ pha dứt điểm ngoài vòng cấm, tuy nhiên không làm khó thủ thành Văn Chuẩn.
55'
Các cầu thủ Hà Nội FC đang gia tăng sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn mở tỷ số.
50'
Cơ hội ngon ăn dành cho Xuân Tú, tuy nhiên cú dứt điểm của anh lại không thắng được Trung Kiên trong pha đối mặt. Cú đá bồi sau đó của đội chủ nhà vẫn bị thủ môn ĐT Việt Nam cản phá.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiêp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
45'+5
Trung Kiên cứu thua khó tin
Pha kết thúc của cầu thủ Hà Nội FC từ ngoài vòng cấm tạo cơ hội để Xuân Tú đánh đầu nối ở khoảng cách chừng 6m nhưng thủ môn Trung Kiên cản phá xuất thần.
34'
Không lâu bị HAGL vây hãm khung thành, Hà Nội FC đáp trả với pha kết thúc trong vòng cấm nhưng không đánh bại được thủ môn Trung Kiên.
24'
Đội khách HAGL phải thay người bất đắc dĩ, khi Phước Bảo và Fraga Rodrigo bị chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu.
19'
Cơ hội dành cho Tuấn Hải nhưng pha kết thúc chéo góc của tiền đạo ĐT Việt Nam bị thủ môn Trung Kiên khẽ chạm tay vào bóng rồi đi hết đường biên ngang.
15'
Trận đang diễn ra với sự nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng của Hà Nội FC khi chủ nhà quyết tâm giành trọn 3 điểm ở vòng 2 V-League.
6'
Lợi thế sân nhà giúp các cầu thủ thủ Hà Nội nhập cuộc chủ động hơn. Quyết tâm giành 3 điểm được đội bóng Thủ đô thể hiện rõ trong lối chơi.
19h16
Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Trở về sân nhà Hàng Đẫy, CLB Hà Nội buộc phải hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước HAGL. Đây không chỉ là cơ hội để thầy trò HLV Makoto lấy lại thể diện sau thất bại muối mặt ở Thống Nhất vòng trước, mà còn là lời khẳng định tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch mùa này, sau 3 mùa liên tiếp trắng tay.
Với lực lượng dày dạn và được đánh giá vượt trội về chuyên môn, Hà Nội rõ ràng ở thế “cửa trên”. Tuy nhiên, HAGL lại luôn là đối thủ khó chịu, thường tạo nên bất ngờ trong những thời điểm tưởng như bất lực nhất.
Dù bị đánh giá là đội bóng yếu nhất mùa giải, HAGL vẫn có thể trở thành “kẻ ngáng đường” đáng gờm. Nếu đội bóng phố Núi một lần nữa quật ngã Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy, hy vọng đua tranh ngôi đầu của đội bóng thủ đô có thể tan vỡ ngay từ vòng 2.