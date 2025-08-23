Trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC tại vòng 2 V-League 2025/26 đã diễn ra căng thẳng đến nghẹt thở, trong đó thủ môn Trần Trung Kiên trở thành người hùng của đội bóng phố Núi.

Ngay từ đầu, Hà Nội FC áp đảo với nhiều tình huống nguy hiểm, đặc biệt từ Lê Xuân Tú. Dù vậy, hàng thủ HAGL và sự xuất sắc của Trung Kiên đã hóa giải tất cả. Điển hình là pha bay người cứu thua cú đánh đầu cận thành của Xuân Tú ở phút bù giờ hiệp một.

Tuấn Hải và các đồng đội bất lực trước Trung Kiên - Ảnh: HNFC

Hiệp hai tiếp tục chứng kiến sức ép khủng khiếp lên khung thành HAGL. Xuân Tú, Văn Quyết và Văn Tùng liên tiếp thử thách, nhưng Trung Kiên với ít nhất 5 pha cứu thua ngoạn mục đã giữ sạch lưới. Kịch tính đẩy lên cao trào ở phút 90+7 khi Thành Chung đưa bóng vào lưới, song VAR xác định việt vị.

Chung cuộc, hai đội hòa 0-0. Hà Nội tiếc nuối cơ hội, còn HAGL hài lòng với 1 điểm quý giá.

Đội hình xuất phát Hà Nội vs HAGL:

Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Adriel Tadeu, Văn Xuân, Văn Toàn, Hùng Dũng, Hai Long, Tuấn Hải, Văn Quyết, Floro.

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo, Du Học, Phước Bảo, Thanh Nhân, Hoàng Minh, Fraga Rodrigo, Vĩnh Nguyên, Duy Tâm, Gabriel.