Bỉ bị đuổi người

Đang có được thế trận áp đảo, Bỉ bất ngờ phải thi đấu thiếu người khi Nathan Ngoy phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Hậu vệ trẻ mang áo số 25 xử lý lỗi từ đường chuyền về của đồng đội, ngay lập tức anh kéo ngã Taremi bên phần sân nhà, trong tình huống có thẻ dẫn đến bàn thắng. Iran được chơi hơn người trong quãng thời gian còn lại.