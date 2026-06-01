Video thủ môn Iran cứu thua (nguồn: VTV)
Thẻ đỏ: Nathan Ngoy (Bỉ, (67')
Đội hình ra sân
Bỉ: Courtois, Meunier (T. Castagne 58'), Mechele, Nathan Ngoy, De Cuyper, Raskin (H. Vanaken 58'), Tielemans, Saelemaekers (D. Lukébakio 58'), De Bruyne (M. Fernandez 87'), Trossard, Lukaku (A. Theate 73')
Iran: Beiranvand, Hardani (A. Jahanbakhsh 45'), Kanani, Khalilzadeh, Hajsafi (M. Mohammadi 66'), Rezaeian, Ezatolahi (A. Hosseinzadeh 85'), Mohebi, Nemati, Ghoddos (S. Shahriar 79'), Taremi
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 sau cú cứa lòng tuyệt đẹp của Lukébakio đưa bóng sat góc chữ A khung thành Iran. Đây là trận đấu thứ 3 tại bảng G kết thúc với tỷ số hòa.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
85'
Cơ hội ngon ăn cho Bỉ, đường căng ngang từ cánh phải vào thuận lợi nhưng Tielemans đệm hụt bóng, De Cuyper kết thúc một chạm nhưng vẫn không đánh bại được thủ môn Beiranvand.
81'
De Bruyne để mất bóng ngay bên phần sân nhà, trung vệ Saeid Ezatolahi tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng như kẻ chỉ khiến thủ môn Courtois cần tới hai nhịp mới ôm được trái bóng.
78'
Việc phải thi đấu thiếu người khiến Bỉ không còn duy trì thế trận lấn lướt Iran. Bên kia chiến tuyến, đại diện châu Á cũng tận dụng lợi thế để dồn đội hình lên gây sức ép.
67'
Bỉ bị đuổi người
Đang có được thế trận áp đảo, Bỉ bất ngờ phải thi đấu thiếu người khi Nathan Ngoy phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Hậu vệ trẻ mang áo số 25 xử lý lỗi từ đường chuyền về của đồng đội, ngay lập tức anh kéo ngã Taremi bên phần sân nhà, trong tình huống có thẻ dẫn đến bàn thắng. Iran được chơi hơn người trong quãng thời gian còn lại.
58'
De Bruyne có pha xâm nhập vòng cấm, anh xử lý đẳng cấp rồi căng ngang, hậu vệ Iran truy cản tạo cơ hội để De Cuyper dứt điểm cận thành nhưng không thắng được thủ môn Beiranvand.
53'
Thủ thành Courtois lần thứ hai cứu thua xuất sắc cho Bỉ, từ cú bắt vô-lê trong vòng cấm của Mehdi Taremi trong vòng cấm.
50'
De Bruyne đá phạt góc, anh treo bóng về phía cột xa để Saelemaekers bắt vô-lê đưa bóng đi ra cạnh lưới khung thành Iran.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không bàn thắng nào được ghi.
45'
Hiệp một có tới 8 phút bù giờ, Bỉ vẫn tổ chức ép sân liên tục với nhiều cú dứt điểm nhưng vẫn chưa có bàn khai thông bế tắc.
41'
Meunier bên phía Bỉ quá thời gian ném biên 5 giây theo luật mới của FIFA, Iran vì vậy được hưởng quyền ném biên bên phần sân nhà.
36'
Đón quả tạt của Tielemans từ cánh trái vào, Lukaku bật cao đánh đầu đưa bóng lên khán đài.
25'
VAR hủy bàn thắng của Iran
Iran dàn xếp đá phạt gây bất ngờ cho đối thủ. Ramin Rezaeian không sút thẳng mà chuyền bóng để Taremi tách ra từ hàng rào khống chế một nhịp rồi sút tung lưới Courtois. Tuy nhiên VAR xác định đã có lỗi việt vị của cựu tiền đạo FC Porto.
22'
Đội trưởng ĐT Bỉ - Tielemans dứt điểm rất căng về góc gần nhưng thủ môn của Iran vẫn xuất sắc cản phá chịu phạt góc.
20'
"Quỷ đỏ" châu Âu đang tổ chức tấn công mạnh mẽ, khiến cho hàng phòng ngự của Iran làm việc hết công suất.
14'
Courtois cản phá khó tin
Ali Nemati chớp cơ hội dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm nhưng thủ thành Courtois của Real Madrid đổ người can phá xuất thần.
10'
Sau pha tấn công bên cánh trái, De Bruyne đặt lòng một chạm bị cầu thủ Iran ngăn chặn, De Cuyper lập tức đá bồi nhưng không thắng được thủ môn Beiranvand.
3'
Được đánh giá vượt trội, Bỉ ngay lập tức tràn sang phần sân của Iran để tấn công. Lukaku phải nhận thẻ vàng sau pha ham bóng, phạm lỗi đạp thẳng vào vùng bụng của thủ môn Beiranvand.
02h00
Trọng tài chính người Argentina, Darío Herrera thổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
01h51
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
01h30
Cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân khởi động trước trận đấu.
01h20
Ở trận đấu vừa kết thúc, Tây Ban Nha đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 4-0.
01h10
Bỉ bước vào cuộc đối đầu Iran ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Sau trận hòa 1-1 trước Ai Cập ở ngày ra quân, thầy trò HLV Rudi Garcia hiểu rằng họ không được phép tiếp tục sảy chân nếu muốn nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm và chất lượng như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jeremy Doku hay Leandro Trossard, Bỉ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Tuy nhiên, những gì đội bóng châu Âu thể hiện ở trận mở màn cho thấy họ vẫn cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội cũng như sự chắc chắn nơi hàng thủ.
Phía bên kia, Iran cũng chỉ có được 1 điểm sau trận hòa 2-2 với New Zealand. Đại diện châu Á cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường và khả năng phản công đáng gờm. Tiền đạo Mehdi Taremi tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của đội bóng này.
Trong bối cảnh cả hai đội đều chưa có chiến thắng, màn so tài tại bảng G hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp đội giành chiến thắng tạo lợi thế đáng kể trước lượt trận cuối cùng.