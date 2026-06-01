Trực tiếp bóng đá Bỉ 0-0 Iran: Lukaku, De Bruyne đá chính Tường thuật trực tiếp bóng đá trận đấu giữa Bỉ vs Iran tại World Cup 2026, diễn ra trên sân SoFi (Inglewood, California), lúc 02h hôm nay 22/6/2026 thuộc khuôn khổ bảng G.

(Nguồn: VTV)

Tây Ban Nha có màn trình diễn thuyết phục tạu World Cup 2026 khi đánh bại Saudi Arabia 4-0, qua đó trở lại mạnh mẽ sau trận hòa thất vọng trước Cape Verde ở lượt mở màn.

Ngôi sao trẻ Lamine Yamal mở tỷ số từ rất sớm trước khi Mikel Oyarzabal tỏa sáng với cú đúp trong vòng 3 phút, giúp nhà vô địch châu Âu dẫn 3-0 chỉ sau 24 phút.

Bàn thắng lịch sử của Yamal. Ảnh: Diario AS

Saudi Arabia hoàn toàn lép vế trước sức ép liên tục của đối thủ và gần như không thể tạo ra phản kháng đáng kể. Đầu hiệp 2, pha phản lưới của hậu vệ Hassan Al Tambakti sau cú sút của Marc Cucurella đã ấn định chiến thắng 4-0 cho Tây Ban Nha.

Kết quả này giúp Tây Ban Nha kéo dài chuỗi bất bại lên ở các giải chính thức lên con số 33, đồng thời nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, Saudi Arabia buộc phải đánh bại Cape Verde ở lượt cuối nếu muốn nuôi hy vọng giành vé đi tiếp.

Bàn thắng: Lamine Yamal 10', Oyarzabal 21', 24, Al Tambakti 49'/phản lưới.

Đội hình xuất phát:

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Saudi Arabia (5-3-2): Al Owais; Saud Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Al Amri, Moteb Al Harbi; Nasser Al Dawsari, Al Khaibari, Al Juwayr; Al Buraikan, Salem Al Dawsari.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Tây Ban Nha vs Saudi Arabia: