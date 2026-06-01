Tây Ban Nha có màn trình diễn thuyết phục tạu World Cup 2026 khi đánh bại Saudi Arabia 4-0, qua đó trở lại mạnh mẽ sau trận hòa thất vọng trước Cape Verde ở lượt mở màn.
Ngôi sao trẻ Lamine Yamal mở tỷ số từ rất sớm trước khi Mikel Oyarzabal tỏa sáng với cú đúp trong vòng 3 phút, giúp nhà vô địch châu Âu dẫn 3-0 chỉ sau 24 phút.
Saudi Arabia hoàn toàn lép vế trước sức ép liên tục của đối thủ và gần như không thể tạo ra phản kháng đáng kể. Đầu hiệp 2, pha phản lưới của hậu vệ Hassan Al Tambakti sau cú sút của Marc Cucurella đã ấn định chiến thắng 4-0 cho Tây Ban Nha.
Kết quả này giúp Tây Ban Nha kéo dài chuỗi bất bại lên ở các giải chính thức lên con số 33, đồng thời nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.
Trong khi đó, Saudi Arabia buộc phải đánh bại Cape Verde ở lượt cuối nếu muốn nuôi hy vọng giành vé đi tiếp.
Bàn thắng: Lamine Yamal 10', Oyarzabal 21', 24, Al Tambakti 49'/phản lưới.
Đội hình xuất phát:
Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.
Saudi Arabia (5-3-2): Al Owais; Saud Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Al Amri, Moteb Al Harbi; Nasser Al Dawsari, Al Khaibari, Al Juwayr; Al Buraikan, Salem Al Dawsari.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Tây Ban Nha vs Saudi Arabia:
90'+9
Hết giờ! Tây Ban Nha 4-0 Saudi Arabia!
Một thế trận nhàn nhã cho “La Roja”.
90'+5
Sau khi tham khảo VAR rất lâu, trọng tài xác định Torres việt vị. Bàn thắng của tiền đạo Barcelona bị từ chối.
90'+2
Bóng vào lưới! Sau pha căng ngang của Pedro Porro, Ferran Torres thoát xuống dứt điểm cận thành tung lưới Saudi Arabia.
VAR vào cuộc để xác định tính hợp lệ.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
90'
Saudi Arabia thay người cuối cùng. Nasser Al Dawsari nhường chỗ cho Khalid Al Ghannam.
89'
Kanno bị đau sau tình huống va chạm với đồng đội. Anh đã được băng vùng đầu.
86'
Saudi Arabia nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hàng thủ Tây Ban Nha thi đấu rất chắc chắn.
81'
Nguy hiểm! Al Hamdan tung cú sút rất bất ngờ nhưng không thắng được Unai Simon.
74'
Tốc độ trận đấu giảm đi đáng kể. Các cầu thủ Tây Ban Nha chủ động giữ chân cho những trận sau.
71'
Tây Ban Nha điều chỉnh khác. Pedri nhường chỗ cho Fabian Ruiz.
69'
Hai đội nghỉ uống nước.
65'
Không vào! Mikel Merino chọc khe tuyệt đẹp, Ferran Torres băng xuống đối mặt thủ môn nhưng tỉa bóng ra ngoài rất xa.
62'
Tây Ban Nha cũng thay 2 người.
Dani Olmo và Alex Baena rời sân. Nico Williams và Mikel Merino vào sân.
61'
Saudi Arabia có thêm 2 điều chỉnh nhân sự. Al Hajji và Al Shamat lần lượt thay Al Amri và Al Buraikan.
60'
Trọng tài rút thẻ vàng cho Mohamed Kanno.
57'
Nguy hiểm! Thủ môn Al Owais băng ra rất nhanh dùng chân cản phá bóng ngay khi Cucurella vừa dứt điểm.
52'
Nguy hiểm! Pedro Porro băng lên tốc độ từ cánh phải, xâm nhập vòng cấm tung cú dứt điểm trong thế đối mặt nhưng thủ môn Al Owais cứu thua thành công.
49'
Bàn thắng! Tây Ban Nha dẫn 4-0 (Hassan Tambakti, phản lưới)! Trong pha phạt góc, Marc Cucurella không bị kèm thực hiện cú vô lê rất mạnh, bóng bị Al Owais cản phá bật trúng Tambakti đi vào lưới.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
0h07
De la Fuente đưa ra hai thay đổi.
Lamine Yamal và Mikel Oyarzabal rời sân. Vào thay là Ferran Torres và Yeremy Pino.
Như vậy, Oyarzabal không còn cơ hội lập hat-trick trận này.
Saudi Arabia cũng có 2 điều chỉnh. Abdullah Al Hamdan thay Musab Al Juwayr. Abdullah Al Khaibari nhường chỗ cho Mohamed Kanno.
45'+6
Hiệp 1 kết thúc! Tây Ban Nha 3-0 Saudi Arabia!
Lamine Yamal mở tài khoản, Mikel Oyarzabal ghi cú đúp trong thế trận một chiều nghiêng về “La Roja”.
45'+4
Yamal lùi về phòng ngự thành công trong tình huống phản công nhanh của Saudi Arabia. Tình huống ném biên sau đó gây lộn xộn trong vòng cấm Unai Simon.
45'
Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.
42'
Nguy hiểm! Sau lần đầu đá trượt, Oyarzabal tung cú sút chéo góc tiếp theo đi chệch cột dọc.
37'
Không vào! Lamine Yamal tung cú đá hiểm từ rìa vòng cấm, bóng đi chìm về cột xa nhưng Al Owais kịp đổ người cứu thua.
36'
Xà ngang! Al Owais phá bóng không thành công, Mikel Oyarzabal thực hiện cú vuốt má ngoài kỹ thuật đi thẳng vào xà ngang.
36'
Al Amri tung cú sút từ rất xa, không gây được bất ngờ cho Unai Simon.
30'
Salem Al Dawsari nhận thẻ vàng.
30'
Cơ hội! Yamal tung cú đá nhanh nhưng không chính xác.
25'
Hai đội nghỉ uống nước.
24'
Bàn thắng! Tây Ban Nha dẫn 3-0 (Mikel Oyarzabal)! Pedro Porro tạt, Cucurella đánh đầu nhả lại, Dani Olmo kiến tạo, để Oyarzabal ở cột xa đệm bóng cận thành khi không bị kèm.
21'
Bàn thắng! 2-0 cho Tây Ban Nha (Mikel Oyarzabal)! Sau tình huống lộn xộn từ pha đá phạt góc, Oyarzabal nhanh chân tung cú sút cận thành đánh bại Al Owais.
17'
Không vào! Oyarzabal tung cú đá nhanh từ ngoài vòng cấm về phía góc gần, Al Owais đổ người cản phá chính xác.
14'
Không vào! Thủ môn Al Owais vất vả đẩy quả tạt của Yamal, Pedri băng vào dứt điểm thoáng nhưng đưa bóng lên khán đài.
10'
Bàn thắng! Tây Ban Nha dẫn 1-0 (Lamine Yamal)! Mikel Oyarzabal dạt sang trái rồi thực hiện pha căng ngang, Yamal ập vào phía cột xa đệm bóng thành bàn.
10'
Pedro Porro bất ngờ dâng cao tung cú sút má ngoài chân phải trước vòng cấm, đi vọt xà ngang.
7'
Saudi Arabia phản công nhanh, nhưng pha xử lý cuối cùng trong vòng cấm Tây Ban Nha không thành công.
4'
Cơ hội! Yamal thực hiện cú sút xa rất căng, bóng đi vọt xà ngang.
3'
Yamal chuyền sâu vào vòng cấm, Baena đánh đầu nhả lại nhưng thủ môn Al Owais bắt bài.
2'
Alex Banea xâm nhập vòng cấm tung cú sút chạm hậu vệ Saudi Arabia đi hết biên ngang.
1'
Cả sân vang lên tiếng reo hò khi Lamine Yamal chạm bóng. Cầu thủ trẻ Tây Ban Nha thực hiện quả tạt bị hậu vệ Saudi Arabia bay người đánh đầu phá bóng.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát của Saudi Arabia
Đội hình xuất phát của Tây Ban Nha
Thông tin trận đấu
- Tây Ban Nha đã thắng cả 3 lần đối đầu trước đây với Saudi Arabia, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Trong đó có chiến thắng 1-0 tại vòng bảng World Cup 2006, cũng là lần duy nhất hai đội gặp nhau ở đấu trường này.
- Saudi Arabia thua 10 trong 11 trận World Cup gặp các đại diện châu Âu. Ngoại lệ duy nhất là chiến thắng 1-0 trước Bỉ tại World Cup 1994 ở Washington, nhờ pha solo từ giữa sân rồi ghi bàn của Saeed Al-Owairan, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá Saudi Arabia.
- Tây Ban Nha không thắng trong 4 trận World Cup gần nhất (hòa 3, thua 1), cân bằng chuỗi trận không thắng dài nhất của họ trong lịch sử giải đấu. “La Roja” cũng chỉ thắng 2 trong 9 trận gần nhất tại 3 kỳ World Cup vừa qua (hòa 6, thua 1).
- Saudi Arabia thắng ở trận World Cup gần nhất gặp một nhà ĐKVĐ châu lục, khi đánh bại Argentina 2-1 ở trận ra quân World Cup 2022. Trong lần dự World Cup thứ 7, họ đang hướng tới mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử bất bại sau hai lượt trận đầu tiên.
- Hai trận World Cup gần nhất của Tây Ban Nha đều kết thúc với tỷ số 0-0. “La Roja” chưa từng có 3 trận World Cup liên tiếp không ghi bàn. Kể từ bàn thắng ở phút 11 của trận gặp Nhật Bản tại vòng bảng World Cup 2022, Tây Ban Nha đã thực hiện chính xác 2.500 đường chuyền và tung ra 49 cú sút nhưng vẫn chưa ghi thêm được bàn thắng nào ở World Cup.
- Trong trận ra quân gặp Uruguay, Saudi Arabia để đối thủ có tới 41 lần chạm bóng trong vòng cấm, con số cao nhất mà đội tuyển này phải chịu tại World Cup kể từ năm 1998, khi Pháp có 46 lần. Saudi Arabia cũng phải chống đỡ 47 quả tạt (bao gồm cả phạt góc), cân bằng kỷ lục tệ nhất của họ trong một trận World Cup, từng xảy ra trước Bỉ năm 1994.
- Tây Ban Nha kiểm soát bóng 74,3% trong trận hòa 0-0 với Cape Verde. Đây là tỷ lệ kiểm soát bóng cao thứ 4 kể từ năm 1966 đối với một đội không ghi được bàn thắng ở World Cup. Một trong ba con số cao hơn cũng thuộc về chính Tây Ban Nha, khi họ kiểm soát bóng 76,8% trong trận gặp Maroc tại World Cup 2022.
- Lamine Yamal là cầu thủ thực hiện nhiều pha rê bóng nhất trận hòa Cape Verde (5 lần), dù chỉ vào sân từ phút 71. Để so sánh, hai cầu thủ đá cánh xuất phát là Gavi (0) và Ferran Torres (3) cộng lại cũng chỉ có 3 lần đi bóng.
- Mohammed Al Owais thực hiện 9 pha cứu thua trước Uruguay ở lượt trận đầu. Chỉ có Mabrouk Zayed từng làm tốt hơn cho Saudi Arabia ở World Cup, với 11 pha cứu thua trước chính Tây Ban Nha năm 2006.
- Rodri thực hiện 6 đường chuyền vượt tuyến phòng ngự đối phương trong trận gặp Cape Verde, nhiều nhất trong số tất cả các cầu thủ ở các bảng A-H sau lượt trận đầu tiên. Anh cũng có 5 đường chuyền phá vỡ cấu trúc phòng ngự dẫn đến cú sút.