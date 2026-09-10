Al Nassr tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội khi tiếp đón Abha, đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng Saudi Pro League. Với lợi thế sân nhà cùng dàn sao chất lượng, đoàn quân của HLV Ange Postecoglou nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép lớn lên khung thành đối thủ.

Sau nhiều pha hãm thành, Al Nassr có được bàn mở tỷ số ở phút 22. Từ tình huống đá phạt góc, Cristiano Ronaldo chọn vị trí chính xác, bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Abha không thể cản phá.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng thứ 979 - Ảnh: Al Nassr

Đây là bàn thắng thứ 979 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha, tiếp tục nối dài hành trình chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng.

Không chỉ ghi bàn, Ronaldo còn liên tục gây sóng gió với những pha dứt điểm nguy hiểm. Tiền đạo 41 tuổi suýt hoàn tất cú đúp nếu cú sút kỹ thuật của anh không bị cột dọc từ chối.

Bước sang hiệp hai, Al Nassr tiếp tục duy trì sức ép và có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 58. Al Hamdan tận dụng tốt tình huống bóng bật ra trong vòng cấm để ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp đội chủ nhà tạo lợi thế an toàn.

Những phút cuối, Abha nỗ lực vùng lên và có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 75 nhờ công Nabil Fekir. Tuy nhiên, hàng thủ Al Nassr vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng 2-1.

Ba điểm có được giúp Al Nassr tiếp tục duy trì vị trí thứ hai Saudi Pro League với 15 điểm, chỉ kém Al Hilal về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Ronaldo tiếp tục chứng minh vai trò thủ lĩnh trong tham vọng chinh phục danh hiệu của đội bóng.

Ghi bàn

Al Nassr: Ronaldo 22', Al Hamdan 58'

Abha: Fekir 75'

Đội hình xuất phát:

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Martinez, Al Nasser, Angelo, Al Khaibari, Samu Costa, Mane, Al Hamdan, Ronaldo

Abha: Leon, Al-Zaid, Gaari, Hindi, Al Johani, Gory, Fekir, Al Fahad, Al Ghamdi, Darisi, Batshuayi