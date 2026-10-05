Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Na Uy: Tuyển Bồ Đào Nha tiếp Na Uy ở Nations League với Ronaldo là tâm điểm, dù anh đã bỏ đội.
Nguồn ảnh: Uefa, 433
HLV Jorge Jesus nhắc chuyện ăn mừng cùng Cristiano Ronaldo, cũng như mong muốn cả nước Bồ Đào Nha đứng về phía mình giữa mâu thuẫn.
Jorge Jesus, người nổi tiếng bàn tay sắt, toàn thắng cùng tuyển Bồ Đào Nha và có thể khiến Cristiano Ronaldo tiến gần ngày giải nghệ.
Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng dưới triều đại HLV Jorge Jesus khi vượt qua Đan Mạch 4-2 trong trận cầu hấp dẫn, nơi Goncalo Ramos và Joao Felix cùng tỏa sáng.
Cristiano Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha vì bất mãn với HLV Jorge Jesus, kéo dài câu chuyện khó chấp nhận vai trò mới từ World Cup đến triều đại HLV mới.