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Bruno Fernandes và Odegaard trò chuyện trước giờ bóng lăn
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Với ưu thế sân nhà, Bồ Đào Nha tràn lên tấn công liên tục
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Tuy nhiên, Na Uy bất ngờ mở tỷ số phút 36 nhờ cú nã đại bác tuyệt đẹp của trung vệ Ajer
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Nhiều cầu thủ Na Uy không tin vào mắt mình khi chứng kiến siêu phẩm
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Nhưng gần như ngay lập tức, Joao Cancelo gỡ hòa 1-1
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Hậu vệ của Barcelona cũng ghi bàn đẹp mắt không kém ở đầu vòng cấm
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45 phút hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1
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Sang hiệp hai, Haaland có cơ hội nhưng dứt điểm bất thành
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Thủ môn Na Uy liên tục phải trổ tài
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Phút 79, Goncalo Ramos đệm cận thành ghi bàn thứ 2 cho Bồ Đào Nha
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Trong vai trò tiền đạo cắm, Ramos hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
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Chiến thắng xứng đáng của Bồ Đào Nha
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Kết quả các trận đấu ở Nations League rạng sáng 5/10

Nguồn ảnh: Uefa, 433