1h45 ngày 5/10, sân Dragao:

Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Na Uy: Tuyển Bồ Đào Nha tiếp Na Uy ở Nations League với Ronaldo là tâm điểm, dù anh đã bỏ đội.

Đội tuyển Bồ Đào Nha lúc này giống như một thùng thuốc súng. Sự việc liên quan đến Cristiano Ronaldo tiếp tục gây xôn xao khắp thế giới.

Ronaldo rời đội tuyển hồi giữa tuần, và những hệ lụy vẫn hiện hữu trong phòng thay đồ. HLV Jorge Jesus cố gắng làm dịu tình hình trong cuộc họp báo trước trận gặp Na Uy, (1h45 ngày 5/10, giờ Hà Nội), nhưng không thành công.

Jorge Jesus liên tục bị “chất vấn” vì vấn đề Ronaldo. Ảnh: A.B

Không khí căng thẳng đến mức trưởng bộ phận báo chí của đội tuyển phải dứt khoát chấm dứt chủ đề này.

“Tôi sẽ không nói gì. Tôi sẽ không nói gì. Cris là biểu tượng của đội tuyển này và của Bồ Đào Nha, điều đó cần được khẳng định thật rõ. Sau trận đấu, chúng ta sẽ có thời gian nói về chuyện ấy”, Jorge Jesus mở lời.

“Điều quan trọng là trận đấu với Na Uy. Chúng tôi phải chơi tốt trước khán giả nhà, với mục tiêu giành chiến thắng. Đừng khiến tôi bỏ qua điều đó”.

Ngay từ những câu hỏi đầu tiên, Ronaldo trở thành chủ đề xuyên suốt của gần 50 phóng viên có mặt, còn Jorge Jesus tìm mọi cách để né tránh.

“Tôi sẽ tập trung vào những gì đã nói, vào đội bóng và đối thủ. Na Uy là một trong năm đội mạnh nhất châu Âu, với những cầu thủ xuất sắc”, Jesus nói.

“Chúng tôi phải tập trung vào điều này, và đó chính là vấn đề lúc này. Sau đó, chúng ta sẽ có thời gian phân tích những gì có thể xảy ra ở đây. Chúng tôi phải nghĩ đến việc giành quyền đi tiếp”.

Sau quyết định của Ronaldo, người dân Bồ Đào Nha muốn bày tỏ lòng biết ơn với những cống hiến của anh trong gần 3 thập kỷ. Theo hướng đó, một câu hỏi được đặt ra về cách khán giả có thể đón tiếp HLV trước trận gặp Na Uy.

“Tình cảm mà tôi tìm kiếm và muốn nhận được không nằm ngoài những gì đội tuyển đại diện”, ông đáp. “Tình cảm ấy dành cho đội bóng và các cầu thủ, không phải cho tôi.

Tôi là một phần của tập thể, là HLV của đội. Tất cả nằm ở sự ủng hộ mà người hâm mộ dành cho đội tuyển. Tôi hành động vì đất nước và lá cờ của mình”.

Đến câu hỏi thứ tư về cùng chủ đề, Jesus và phía tuyển Bồ Đào Nha không còn giữ được bình tĩnh: “Nói chuyện với Cristiano qua điện thoại ư? Tôi không muốn dính dáng đến bất cứ chuyện gì ngoài đội tuyển”.

Theo A Bola, trong ngày Bồ Đào Nha thi đấu với Na Uy, Ronaldo sẽ bay từ Madrid đến Riyadh trên máy bay riêng - chiếc máy bay mà anh sử dụng để rời Copenhagen và gây tranh cãi.

Ronaldo được cho là bay sang Saudi Arabia trong ngày Bồ Đào Nha thi đấu. Ảnh: Al Nassr

Bồ Đào Nha giành trọn 9 điểm trong 3 trận đầu tiên với Jorge Jesus. Nếu tiếp tục thắng Na Uy, họ sẽ chính thức lấy vé tứ kết.

Dù vậy, mọi thứ chỉ xoay quanh Ronaldo. Bruno Fernandes, với tư cách đội trưởng Bồ Đào Nha khi CR7 vắng mặt, cũng bị kéo vào cuộc.

“Tôi nghĩ mình không cần phải nói chuyện với các đồng đội về việc này. Mỗi người đều biết cách xử lý tình huống của bản thân. Chúng tôi đang có một vấn đề không liên quan đến những cầu thủ còn lại, và tôi nghĩ nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là mang về kết quả trên sân”.

Tiền vệ MU thừa nhận: “Đúng, tôi đã nói chuyện với Cris. Có một điều anh ấy nói với tôi, và tôi nhắc lại ở đây: bất kể chuyện gì xảy ra, Cris vẫn luôn là biểu tượng lớn nhất của đội tuyển, của bóng đá và đất nước chúng tôi, nhờ tất cả những gì anh ấy đã làm, ở Bồ Đào Nha cũng như trên bình diện quốc tế”.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix; Goncalo Ramos.

Na Uy (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Pedersen, Wolfe; Odegaard, Berge, Aasgaard; Bobb, Haaland, Nusa.

Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-1.