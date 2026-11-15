Trận đầu tiên sau khi Ronaldo giã từ ĐTQG, Bồ Đào Nha nhận thất bại bẽ bàng 1-4 ngay trên sân nhà trước Đan Mạch, thuộc lượt trận áp chót vòng bảng UEFA Nations League 2026/27.
Nguồn ảnh: Uefa, BR Football
Erling Haaland góp một bàn trong chiến thắng 3-1 của Na Uy trước Xứ Wales, tại cuộc đối đầu ở Nations League.
Dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp, tuyển Đức thi đấu ngày càng tiến bộ và vừa đánh bại chủ nhà Serbia 3-1 tại Nations League.
Tây Ban Nha không mấy khó khăn đánh bại chủ nhà CH Séc 2-0 nhờ các pha lập công của Alex Baena và Marc Pubill.