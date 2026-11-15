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Các cầu thủ Bồ Đào Nha đều mặc áo số 7 ra sân để tri ân Cristiano Ronaldo
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Phút thứ 7 của trận đấu, CĐV đồng loạt vỗ tay khi hình ảnh Cristiano Ronaldo sáng trên màn hình
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Cục diện trên sân diễn ra khá cân bằng
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Bước ngoặt xảy ra cuối hiệp một khi Đan Mạch được hưởng phạt đền, sau tình huống Ruben Dias để bóng chạm tay trong vòng cấm
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Từ khoảng cách 11m, Hojbjerg mở tỷ số cho đội khách
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Sang hiệp hai, Hojlund dứt điểm tinh tế nhân đôi cách biệt
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Phút 57, lại là Hojlund xử lý cực hay với pha kết thúc chân phải ghi bàn thứ 3 cho Đan Mạch
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Chưa dừng lại, trung vệ Andersen dâng cao tấn công nâng tỷ số lên 4-0
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Cuối trận, Bernardo Silva gỡ lại một bàn danh dự cho chủ nhà
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Trận đấu thất vọng của Bruno Fernandes cùng các đồng đội
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Hojlund tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng của Đan Mạch

Nguồn ảnh: Uefa, BR Football