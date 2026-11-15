2h45 ngày 16/11, sân Atlantique:

Nhận định bóng đá Pháp vs Thổ Nhĩ Kỳ: Mbappe trở lại, Pháp chờ trút giận và lấy vé tứ kết Nations League như món quà cho Zinedine Zidane.

Mbappe trở lại đúng lúc

Đội trưởng Kylian Mbappe trở lại đúng lúc Pháp cần đứng dậy sau thất bại trước Italia. Một chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ, lúc 2h45 ngày 16/11 (giờ Hà Nội), sẽ đưa “Les Bleus” vào tứ kết UEFA Nations League và giúp Zinedine Zidane khép lại năm 2026 bằng nụ cười.

Với Pháp, chỉ 1 điểm tại Bordeaux là đủ cho chiếc vé vào tứ kết. Tuy vậy, sau khi rời San Siro với thất bại 1-3, thầy trò Zidane có lý do để muốn nhiều hơn.

Pháp quyết trút giận trước Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: FFF

Pháp đã dẫn trước Italia nhờ Michael Olise, từng có cơ hội nhân đôi cách biệt rồi để trận đấu tuột khỏi tay. Thất bại đầu tiên dưới thời Zidane cũng khiến đội bóng áo lam mất ngôi đầu vào chính tay đội quân của Roberto Mancini.

Ở Milan, Zidane phải để Mbappe ngồi ngoài vì vấn đề ở bắp chân. Đội trưởng tuyển Pháp đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội tại Bordeaux và được Zizou xác nhận sẽ có mặt trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Đó là đối thủ mà Mbappe từng ghi bàn duy nhất ở lượt đi tại Kocaeli, trong trận chính thức đầu tiên của Zidane trên ghế HLV trưởng tuyển Pháp.

Sự trở lại của Mbappe cũng mở ra cơ hội để Zidane xếp anh cùng Olise, người đã ghi 4 bàn trong 3 lượt gần nhất.

Trước một đối thủ dự kiến lùi sâu, những pha di chuyển của Mbappe giữa hai trung vệ có thể tạo thêm khoảng trống cho Olise bó vào từ cánh phải.

Bàn thắng sớm sẽ buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải đẩy đội hình lên và mở ra khoảng trống mà Mbappe ưa thích.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thua cả 5 trận, thủng lưới 13 bàn và chắc chắn xuống League B. Tuy nhiên, họ vừa dẫn trước Bỉ nhờ cú sút phạt của Arda Guler, trước khi để thua ngược 1-2 trong trận ra mắt của Sergen Yalcin.

HLV mới dự tính thay tới 5 hoặc 6 vị trí và chơi thận trọng hơn ở Bordeaux. Với hàng thủ xáo trộn, Pháp vẫn phải đề phòng những đường chuyền của Arda Guler khi mất bóng.

Món quà cho Zidane

Một chiến thắng sẽ là món quà đẹp cho Zidane trong trận cuối năm của “Les Bleus”. Pháp sẽ giành vé tứ kết bằng kết quả của chính mình. Ngôi đầu còn tùy vào trận đấu cùng giờ tại Brussels.

Zidane chờ món quà trong ngày trở lại Bordeaux. Ảnh: FFF

Nếu Pháp thắng và Italia không thắng Bỉ, đội của Zidane sẽ lấy lại vị trí số 1. Nếu “Azzurri” thắng, họ giữ ngôi đầu nhờ thành tích đối đầu.

Trận đấu cuối cùng trong năm càng ý nghĩa hơn với Zidane khi ông trở lại Bordeaux - thành phố mà ông từng trải qua 4 mùa giải rực rỡ.

Cùng với Bordeaux giai đoạn 1992-1996, Zidane giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, rồi Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1. Zizou đưa CLB vào chung kết UEFA Cup qua cửa phụ Intertoto Cup (hiện không còn), nơi họ thua gã khổng lồ Bayern Munich.

Bước đệm ấy đưa ông đến Juventus thời Serie A còn là giải đấu hay nhất thế giới, rồi Real Madrid khi Florentino Perez xây dựng đế chế “Galacticos”.

Ngày trở lại Bordeaux, món quà khác đang chờ Zidane. Lần này là tấm vé tứ kết UEFA Nations League.

Nhận định bóng đá Pháp vs Thổ Nhĩ Kỳ:

Lực lượng:

Pháp: Dembele, Marcus Thuram, Tchouameni, Kounde, Kalulu, Kome chấn thương; Mbappe trở lại.

Thổ Nhĩ Kỳ: Yildiz, Akturkoglu chấn thương; Kabak bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Jacquet, Konate, Truffert; Camavinga, Rabiot; Olise, Cherki, Doue; Mbappe.

Thổ Nhĩ Kỳ (4-2-3-1): Cakir; Aydin, Bardakci, Demiral, Kadioglu; Yuksek, Kokcu; Akgun, Arda Guler, Yilmaz; Enes Unal.

Dự đoán: Pháp thắng 3-1.