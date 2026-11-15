Cristiano Ronaldo không đáng phải nhận màn tri ân lố bịch, trong trận đấu mà Bồ Đào Nha thua thảm Đan Mạch 1-4 ở Nations League.

Màn kịch lố bịch của Bồ Đào Nha

Buổi tri ân ấy không có gì xúc động. Trận đấu không mấy hệ trọng, sân vận động nằm lọt giữa núi non Braga, còn nhân vật chính Cristiano Ronaldo cũng chẳng có mặt trên khán đài. Một bầu không khí lạnh lẽo.

Bồ Đào Nha tự biến mình thành trò cười trước Đan Mạch trong ngày dành cho Cristiano. Ít nhất là phía Liên đoàn (FPF) và những gì các cầu thủ thể hiện.

Một lễ tri ân lố bịch. Ảnh: FPF

Một màn kịch lố bịch. Gần như một sự thiếu tôn trọng với người có lẽ là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Mà có thể bỏ luôn hai chữ “có lẽ”.

Các cầu thủ bước ra sân trong chiếc áo số 7 của người đồng đội cũ. Những em nhỏ dắt tay họ cũng mặc áo ấy. Cả một hàng Cristiano lớn bé nối nhau ra sân, rồi cùng xuất hiện trong nghi thức cử quốc ca và tấm ảnh trước trận. Trên khán đài, một tấm tifo khổng lồ mang dòng chữ “Obrigado, capitão” (Cảm ơn, đội trưởng).

Các màn hình lớn cũng hiện dòng chữ ấy cùng hình ảnh cách điệu về tư thế ăn mừng quen thuộc của huyền thoại người Madeira.

Số 7, con số gắn liền với Ronaldo, vẫn xuất hiện trên áo đỏ của Bồ Đào Nha theo quy định của UEFA, nhưng với diện mạo mới như người ta đã thấy trong trận gặp Đan Mạch.

Từ nay, số 7 do cầu thủ trẻ còn vô danh với thế giới Carlos Forbs tiếp quản sẽ có kiểu chữ riêng và một nét trắng chạy giữa thân số. Khi bước ra sân, tất cả cầu thủ chủ nhà đều mặc chiếc áo có số 7 cách điệu ấy để tri ân ngôi sao người Madeira.

Đan Mạch và Hojlund có trận đấu bùng nổ. Ảnh: Kapta+

FPF giải thích: “Đây là một cách nữa để lưu giữ ý nghĩa của một số áo đặc biệt và tôn vinh di sản mà nó đại diện. Có những câu chuyện, ký ức, thành tựu và cảm xúc sẽ mãi gắn liền với Cristiano Ronaldo”.

Đến phút thứ 7, đúng như dự kiến, khán giả đứng dậy vỗ tay tri ân anh. Nhưng Đan Mạch vừa có một pha bóng nguy hiểm, khiến các cầu thủ Bồ Đào Nha mải chỉnh lại đội hình, không có lấy một khoảnh khắc để dừng lại và tôn vinh thần tượng của mình.

Cái tát từ Hojlund

Bồ Đào Nha chơi chật vật, liên tục phải chuyền về trước sức ép của Đan Mạch. Đội khách áp sát quyết liệt nhưng chưa tận dụng được những pha lên bóng. Phút 20, họ bỏ lỡ cơ hội trước khung thành bỏ trống khi Veiga kịp lùi về phá bóng, giữ tỷ số 0-0.

Bầu không khí đã khác thường ngay từ đầu. Lạnh lẽo. Ảm đạm. Như thể cả đội chìm vào một nỗi buồn trước sự vắng mặt của người đã là biểu tượng của đất nước suốt hai thập kỷ.

Bồ Đào Nha có lẽ đã đến lúc phải bước tiếp mà không có Ronaldo. Chấp nhận một đội tuyển vắng anh vẫn là chuyện khó. Đan Mạch dần tận dụng được sự chông chênh ấy.

Bồ Đào Nha kém về mọi mặt. Ảnh: Kapta+

Chiến thắng của Na Uy ở trận còn lại của bảng buộc họ phải kiếm điểm để có vị thế thuận lợi hơn trước cuộc đối đầu giữa hai đội Bắc Âu ở lượt cuối, chỉ vài ngày sau.

Rasmus Hojlund đưa bóng vào lưới nhưng đã việt vị, giúp Bồ Đào Nha thoát thua. Gần như ngay sau đó, chính cánh tay vung ra trong vòng cấm của Ruben Dias giúp Đan Mạch vượt lên.

Sau khi xem lại tình huống qua VAR, trọng tài người Slovenia Obrenovic chỉ tay vào chấm phạt đền. Hojbjerg, người luôn đáng tin trên chấm 11 m, thực hiện thành công trước giờ nghỉ.

“Những chú lính chì” Đan Mạch tiếp tục tăng tốc sau giờ nghỉ và chơi hiệp 2 bùng nổ.

Chỉ 5 phút sau khi trở lại sân, Hojlund tung cú vô lê chân trái hoàn hảo cận thành, trong tư thế không người kèm, nâng tỷ số lên 2-0. Cựu tiền đạo MU, người hiện khoác áo Napoli, là một trung phong thực thụ. Anh lại cho thấy điều đó bằng cú sút tuyệt đẹp ghi bàn thứ 3 khi trận đấu còn chưa trôi qua một giờ đồng hồ.

Nhận bóng từ Hojbjerg trong tư thế gần quay lưng, Hojlund giữ bóng chân trái, tiến vào vòng cấm rồi loại Veiga, tung cú đá chân phải kỹ thuật về góc xa đánh bại Diogo Costa.

Hojlund tự tri ân thần tượng của mình bằng cú đúp. Ảnh: Kapta+

Bàn thứ 4 cũng đến từ một pha dứt điểm không thể cản phá, lần này là cú đánh đầu của Andersen vào góc cao sau tình huống dàn xếp đá phạt sát đường biên phải.

Bernardo Silva được Jorge Jesus tung vào sân thay Bruno Fernandes đá mờ nhạt. Ngôi sao đang có ảnh hưởng ở Real Madrid ghi bàn rút ngắn tỷ số trong thời gian bù giờ.

Đây là đêm để tri ân Ronaldo, và có lẽ cũng là dịp để giành một chiến thắng dành tặng anh. Nhưng Bồ Đào Nha chật vật thể hiện những phẩm chất họ vốn có.

Kỷ nguyên hậu Cristiano của Bồ Đào Nha bắt đầu bằng trận thua đậm trước Đan Mạch. Thật trớ trêu, chính Hojlund, người luôn công khai thần tượng Ronaldo, tự tri ân CR7 bằng màn làm nhục “Lusos”.

Một màn trình diễn lố bịch từ đầu đến cuối, một đêm bẽ bàng mà Ronaldo, ở một nơi nào đó, hẳn không thấy tự hào. Hay có khi lại có. Ai mà biết được.