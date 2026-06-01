Ghi bàn:
Bosnia: Kerim Alajbegovic (29'), Al-Brake (34' phản lưới), Mahmic (81')
Qatar: Al Haydos (42')
Đội hình xuất phát
Bosnia & Herzegovina: Vasilj; Dedić, Katić, Hadzikadunic, Kolašinac; Memić, Tahirović, Sunjic, Alajbegovic; Demirović, Dzeko.
Qatar: Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Mendes; Abdulsallam, Hatem,Laye; Edmilson Junior, Abdurisag, Akram Afif.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho Bosnia trước Qatar. Ở trận đấu cùng giờ, Thụy Sĩ đánh bại Canada, kết quả này giúp đại diện châu Âu giành vé vào vòng 1/16 với ngôi đầu bảng B, đội đồng chủ nhà nhì bảng. Trong khi đó, Bosnia có được vị trí thứ 3, sẽ phải chờ đợi xem có được đi tiếp khi là một trong 8 đội xếp thứ ba tốt nhất hay không.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
81'
Mahmic giúp Bosnia dẫn trước 3-1
Ngay sau cú sút sấm sét của E. Bajraktarevic bên ngoài vòng cấm bị Abunada cản phá, A. Memic chớp cơ hội dứt điểm trong vòng cấm khiến thủ môn Abunada dù chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua.
76'
Đại diện của bóng đá châu Âu vẫn đang là những người kiểm soát tốt thế trước sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Qatar.
65'
Bosnia muốn tìm kiếm thêm bàn thắng để đảm bảo 3 điểm, trong khi Qatar quyết tâm tìm kiếm cơ hội để thắp lên hi vọng mong manh.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về phía Bosnia.
45'+3
Bóng trúng cột dọc Bosnia
Akram Afif chạm bóng vừa đủ để Pedro Miguel trong thế trống trải nhưng cú sút chéo góc của hậu vệ Qatar lại bị cột dọc từ chối bàn gỡ hòa 2-2.
42'
Al Haydos rút ngắn cách biệt cho Qatar
Sau pha tấn công bên cánh phải của Qatar, những tưởng đường căng ngang hỏng ăn, tuy nhiên E. Junior vẫn kịp thời tạt vào để H. A. Haydos dễ dàng đệm bóng cận thành tung lưới Bosnia.
38'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Dzeko, tiếc rằng cú dứt điểm chéo góc của cựu tiền đạo Man City lại sút bóng trúng cột dọc bật ra.
34'
Dzeko khiến đối thủ phản lưới nhà
Đón quả treo bóng của đồng đội từ cánh trái sang, tiền đạo kỳ cựu Dzeko bắt vô-lê ngay khiến nỗ lực phòng ngự của Al-Brake trở thành pha đá phản lưới nhà.
29'
Kerim Alajbegovic ghi siêu phẩm mở tỷ số
Nhận đường chuyền của đồng đội, Kerim Alajbegovic đi bóng cắt ngang vòng cấm Qatar rồi tung cú sút đưa bóng đi tuyệt đẹp mở tỷ số cho Bosnia.
22'
Đang là một thế trận lấn lướt của các cầu thủ Bosnia trước đại diện đến từ châu Á.
15'
Cơ hội ngon ăn dành cho Qatar nhưng Akram Afif lại dứt điểm không thắng được thủ môn Vasilj trong pha đối mặt.
3'
Được đánh giá cao hơn, lại buộc phải giành chiến thắng để lấy vé đi tiếp, các cầu thủ Bosnia lập tức tổ chức tấn công. Chỉ trong vòng 2 phút, hết Ermedin Demirovic đến lượt Sunjic đe dọa khung thành Qatar bằng những cú sút xa táo bạo buộc thủ môn Abunada phải bay người cản phá.
02h00
Trọng tài chính người Venezuela - ông Jesús Valenzuela thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Cùng thời điểm này, trận đấu giữa đội đồng chủ nhà Canada và Thụy Sĩ cũng được khởi tranh.
01h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
01h40
Cầu thủ hai đội tuyển đang khởi động trước trận đấu.
01h30
01h16
Bosnia & Herzegovina bước vào cuộc đối đầu với Qatar ở lượt cuối bảng B World Cup 2026 với áp lực cực lớn khi không còn lựa chọn nào ngoài chiến thắng. Sau hai trận đã đấu, đội bóng châu Âu chỉ giành được 1 điểm và buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.
Thất bại 1-4 trước Thụy Sĩ khiến Bosnia bộc lộ nhiều vấn đề, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Họ còn chịu tổn thất lực lượng khi Tarik Muharemović bị treo giò, nhưng vẫn có những cái tên đáng chú ý như Sead Kolašinac, Benjamin Tahirović, Ermedin Demirović và đội trưởng kỳ cựu Edin Džeko.
Phía bên kia, Qatar cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Đại diện châu Á có trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ nhưng sau đó lại thua đậm Canada 0-6. Không chỉ chịu áp lực tâm lý, họ còn mất thêm Homam Al-Amin và Assim Madibo do án treo giò.
Điểm yếu lớn nhất của Qatar nằm ở hàng thủ thiếu chắc chắn. Đội bóng này thường xuyên bị dồn ép, chịu nhiều tình huống cố định và dễ mất thế trận khi bị dẫn trước. Dù Akram Afif vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, nhưng anh khó có thể xoay chuyển cục diện một mình.
Bosnia không quá vượt trội, nhưng vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng và khả năng tấn công ổn định hơn.