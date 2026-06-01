Bosnia & Herzegovina bước vào cuộc đối đầu với Qatar ở lượt cuối bảng B World Cup 2026 với áp lực cực lớn khi không còn lựa chọn nào ngoài chiến thắng. Sau hai trận đã đấu, đội bóng châu Âu chỉ giành được 1 điểm và buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Thất bại 1-4 trước Thụy Sĩ khiến Bosnia bộc lộ nhiều vấn đề, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Họ còn chịu tổn thất lực lượng khi Tarik Muharemović bị treo giò, nhưng vẫn có những cái tên đáng chú ý như Sead Kolašinac, Benjamin Tahirović, Ermedin Demirović và đội trưởng kỳ cựu Edin Džeko.

Bosnia & Herzegovina vs Qatar

Phía bên kia, Qatar cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Đại diện châu Á có trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ nhưng sau đó lại thua đậm Canada 0-6. Không chỉ chịu áp lực tâm lý, họ còn mất thêm Homam Al-Amin và Assim Madibo do án treo giò.

Điểm yếu lớn nhất của Qatar nằm ở hàng thủ thiếu chắc chắn. Đội bóng này thường xuyên bị dồn ép, chịu nhiều tình huống cố định và dễ mất thế trận khi bị dẫn trước. Dù Akram Afif vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, nhưng anh khó có thể xoay chuyển cục diện một mình.

Bosnia không quá vượt trội, nhưng vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng và khả năng tấn công ổn định hơn.