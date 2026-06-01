Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 2-1 dành cho Thụy Sĩ. Kết quả này không chỉ giúp đại diện châu Âu đoạt vé vào vòng 1/16, mà họ còn có được ngôi đầu bảng B. Ở trận đấu cùng giờ, Bosnia hạ Qatar 3-1 để có được vị trí thứ 3, họ sẽ phải chờ đợi xem có được đi tiếp với tư cách là một trong 8 đội xếp thứ ba tốt nhất hay không.