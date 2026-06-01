Ghi bàn:
Thụy Sĩ: Vargas (46'), Manzambi (57')
Canada: Promise David (76')
Đội hình xuất phát
Thụy Sĩ: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Xhaka, Freuler, Manzambi, Embolo, Vargas
Canada: Crépeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Nathan Saliba, Eustaquio, Ahmed, J. David, Larin
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 2-1 dành cho Thụy Sĩ. Kết quả này không chỉ giúp đại diện châu Âu đoạt vé vào vòng 1/16, mà họ còn có được ngôi đầu bảng B. Ở trận đấu cùng giờ, Bosnia hạ Qatar 3-1 để có được vị trí thứ 3, họ sẽ phải chờ đợi xem có được đi tiếp với tư cách là một trong 8 đội xếp thứ ba tốt nhất hay không.
90'+3
Cơ hội dành cho Canada từ pha ném biên mạnh, tiếc cho chủ nhà khi Promise David đánh đầu không đủ khó đối với thủ môn Kobel.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
86'
Chủ nhà Canada vẫn miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn quân bình tỷ số 2-2, để đòi lại ngôi đầu bảng B nhưng chưa thành công.
76'
Promise David ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Canada
Đón đường chuyền của đồng đội, N. Saliba băng xuống khống chế bước một cực ngọt loại bỏ hậu vệ Thụy Sĩ trước khi đẩy xuống cho Promise David. Cầu thủ vừa vào sân này ngay trong lần chạm bóng đầu tiên với pha rướn người hết cỡ đem về bàn gỡ cho Canada.
68'
J. David chớp cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng hậu vệ Thuỵ Sĩ cản phá kịp thời chịu phạt góc. Các cầu thủ đồng chủ nhà đang tổ chức ép sân liên tục.
62'
Dính hai bàn thua chóng vánh, Canada vùng lên mạnh mẽ để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt.
57'
Manzambi nhân đôi cách biệt cho Thụy Sĩ
Hàng thủ của Canada chơi lúng túng để Embolo càn lướt rồi chuyền bóng "dọn cỗ" cho Manzambi dứt điểm không quá khó nhưng thủ môn Crépeau bắt bóng lỗi, khiến chủ nhà nhận bàn thua thứ hai.
46'
Vargas mở tỷ số cho Thụy Sĩ
Ngay sau khi hiệp hai trận đấu bắt đầu, Vargas kết thúc đường chuyền của đồng đội từ cánh phải vào bằng cú dứt điểm quyết đoán trong thế đối mặt với thủ môn Crépeau.
Hết hiệp 1
Hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
40'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Canada, đường chuyền thuận lợi của đồng đội cho Ahmed nhưng cú đặt lòng đưa bóng về góc gần bị thủ môn Kobel bắt bài.
33'
Canada suýt chút nữa mở tỷ số nhưng cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm của Larin không đủ khó để có thể đánh bại thủ môn Crépeau. Ngay lập tức Thụy Sĩ đáp trả với cú sút về góc gần của Vargas cũng không thắng được thủ môn chủ nhà.
30'
Xhaka phải nhận thẻ vàng sau tình huống cố tình chơi xấu đối với cầu thủ chủ nhà. Ở trận đấu cùng giờ, Kerim Alajbegovic ghi bàn đẹp mắt mở tỷ số cho Bosnia.
23'
Đang là một trận trận giằng co, khá cân bằng với sự nhỉnh hơn về số cơ hội của đội đồng chủ nhà Canada.
11'
Embolo phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với thủ môn Kobel cản phá, ngay lập tức Manzambi tiếp ứng đá bồi đưa bóng trúng mặt hậu vệ Thụy Sĩ bật ra.
5'
Cùng có 4 điểm và chia nhau hai vị trí đầu bảng B, cả Thụy Sĩ và Canada đều quyết tâm tìm kiếm ít nhất 1 điểm để đảm bảo tấm vé vào vòng 1/16.
02h00
Trọng tài chính người Brazil - ông Ramon Abatti Abel thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Cùng thời điểm này, trận đấu giữa đội đồng chủ nhà Bosnia & Herzegovina vs Qatar cũng được khởi tranh.
01h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
01h30
Cầu thủ hai đội tuyển đang khởi động trước trận đấu.
01h10
Thụy Sĩ bước vào trận gặp Canada ở lượt cuối bảng B World Cup 2026 với mục tiêu không quá phức tạp: chỉ cần thêm 1 điểm là đủ để giành vé đi tiếp. Sau hai lượt trận, đội bóng châu Âu đang có trong tay 4 điểm cùng hiệu số +3.
Trong khi đó, Canada đang nắm lợi thế nhất định. Đội chủ nhà cũng có 4 điểm nhưng xếp trên nhờ hiệu số vượt trội +6, đặc biệt sau chiến thắng 6-0 trước Qatar. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần hòa, Canada vẫn sẽ giữ được vị trí dẫn đầu bảng.
Dẫu vậy, cục diện trận đấu không hề dễ lường. Thụy Sĩ vốn nổi bật với lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và tổ chức tốt. Những cái tên như Xhaka, Freuler hay Embolo đóng vai trò quan trọng trong việc giữ sự cân bằng giữa công và thủ.
Ở phía bên kia, Canada sở hữu tốc độ, sự hưng phấn cùng lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, việc Kone chấn thương và Alphonso Davies chưa đạt thể trạng tốt nhất có thể khiến sức mạnh của họ bị ảnh hưởng.
Một kết quả hòa có thể khiến cả hai hài lòng, nhưng Thụy Sĩ chắc chắn vẫn hướng đến chiến thắng để vươn lên dẫn đầu bảng.