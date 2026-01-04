Đội hình ra sân
Bournemouth: Petrovic, Jimenez, Hill, Senesi, Truffert, Scott, Tavernier, Brooks, Kluivert, Semenyo, Evanilson.
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Odegaard, Zubimendi, Rice, Martinelli, Gyokeres, Madueke.
Bàn thắng: Evanilson 10', Kroupi 76' - Gabriel 15', Rice 54', 71'
|Kết quả
|Vòng 20
|03/01/2026 19:30:00
|Aston Villa 3 - 1 Nottingham Forest
|03/01/2026 22:00:00
|Brighton 2 - 0 Burnley
|03/01/2026 22:00:00
|Wolves 3 - 0 West Ham
|04/01/2026 00:30:00
|Bournemouth 2 - 3 Arsenal
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
84'
Mikel Merino bắt volley bên ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Petrovic bay người ôm gọn bóng.
76'
Bàn thắng (2-3, Kroupi): Nhận bóng ở trung lộ, Kroupi bất ngờ nã đại bác sấm sét từ khoảng cách gần 30m cháy lưới Arsenal, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.
71'
Bàn thắng (1-3, Declan Rice): Bukayo Saka vừa vào sân tả xung hữu đột bên cánh phải rồi trả ngược dọn cỗ cho Declan Rice đệm cự ly gần nâng tỷ số lên 3-1.
66'
HLV Mikel Arteta tung thêm Saka, Jesus và Trossard vào sân để làm mới hàng công.
62'
Sau bàn thua, Bournemouth đang đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ.
54'
Bàn thắng (1-2, Declan Rice): Odegaard mồi bóng thuận lợi cho Declan Rice cứa lòng hiểm hóc đầu vòng cấm ghi bàn thứ hai cho Pháo thủ.
52'
David Brooks lao lên như mũi tên bên cánh trái rồi tung cú đá đưa bóng bay sạt cột gang tấc.
Kết thúc hiệp 1
40'
Thế công của Pháo thủ đang khá bế tắc, trong bối cảnh Gyokeres bị cô lập ở phía trên.
31'
Cơ hội lại đến với đội chủ nhà. Kluivert căng ngang từ cánh phải để Tavernier lao vào đá bồi khá nguy hiểm.
24'
Bournemouth được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm. Justin Kluivert bước lên thực hiện cú đá bay sạt cột dọc.
15'
Bàn thắng (1-1, Gabriel): Madueke đi bóng ngẫu hứng bên cánh phải rồi căng ngang vào trong. Gabriel tận dụng tình huống lộn xộn sút căng gỡ hòa cho Arsenal.
10'
Bàn thắng (1-0, Evanilson): Gabriel mắc sai lầm ngớ ngẩn khi chuyền bóng vào chân Evanilson ngay trước cầu môn Arsenal. Tiền đạo chủ nhà không bỏ lỡ cơ hội vàng đá vào khung thành rộng thênh thang mở tỷ số cho Bournemouth.
8'
Arsenal đáp trả bằng pha đột kích từ cánh phải vào trong của Madueke. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng bằng chân trái lại đi vọt xà.
3'
Sẵn lợi thế sân nhà, Bournemouth nhập cuộc đầy hứng khởi. Chỉ trong ít phút đầu, đội chủ sân Vitality đã được hưởng 2 quả phạt góc.
0h30
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Bournemouth: Milosavljevic, Tyler Adams, Lewis Cook, Ryan Christie và Ben Doak chấn thương.
Arsenal: Cristhian Mosquera và Riccardo Calafiori vắng mặt vì chấn thương. Kai Havertz cùng Timber sẵn sàng tái xuất.