G9ws1e2XMAAl4js.jpg
Declan Rice là người hùng của Pháo thủ - Ảnh: AFC Pics

Đội hình ra sân

Bournemouth: Petrovic, Jimenez, Hill, Senesi, Truffert, Scott, Tavernier, Brooks, Kluivert, Semenyo, Evanilson.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Odegaard, Zubimendi, Rice, Martinelli, Gyokeres, Madueke.

Bàn thắng: Evanilson 10', Kroupi 76' - Gabriel 15', Rice 54', 71'

Kết quả
Vòng 20
03/01/2026 19:30:00 Aston Villa 3 - 1 Nottingham Forest
03/01/2026 22:00:00 Brighton 2 - 0 Burnley
03/01/2026 22:00:00 Wolves 3 - 0 West Ham
04/01/2026 00:30:00 Bournemouth 2 - 3 Arsenal
04/01/2026 | 02:31

Kết thúc

G9wwBV1XIAAmPpX.jpg
Chiến thắng xứng đáng của Pháo thủ thành London - Ảnh: P.L
04/01/2026 | 02:19

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

04/01/2026 | 02:14

84'

Mikel Merino bắt volley bên ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Petrovic bay người ôm gọn bóng.

04/01/2026 | 02:05

76'

Bàn thắng (2-3, Kroupi): Nhận bóng ở trung lộ, Kroupi bất ngờ nã đại bác sấm sét từ khoảng cách gần 30m cháy lưới Arsenal, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 03T190742Z_1978924285_UP1EM131H4SVO_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND BOU ARS.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 03T190742Z_1978924285_UP1EM131H4SVO_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND BOU ARS (1).jpg
Kroupi ghi bàn đẹp mắt - Ảnh: P.L
04/01/2026 | 02:01

71'

Bàn thắng (1-3, Declan Rice): Bukayo Saka vừa vào sân tả xung hữu đột bên cánh phải rồi trả ngược dọn cỗ cho Declan Rice đệm cự ly gần nâng tỷ số lên 3-1.

G9ws1e2WkAAcZf6.jpg
Declan Rice nâng tỷ số lên 3-1 - Ảnh: AFC Pics
04/01/2026 | 01:57

66'

HLV Mikel Arteta tung thêm Saka, Jesus và Trossard vào sân để làm mới hàng công. 

04/01/2026 | 01:54

62'

Sau bàn thua, Bournemouth đang đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ.

04/01/2026 | 01:43

54'

Bàn thắng (1-2, Declan Rice): Odegaard mồi bóng thuận lợi cho Declan Rice cứa lòng hiểm hóc đầu vòng cấm ghi bàn thứ hai cho Pháo thủ.

G9wo7FXW0AEbq55.jpg
G9wo7FVWgAAkQ12.jpg
Declan Rice ghi bàn quan trọng cho Arsenal - Ảnh: AFC Pics

04/01/2026 | 01:41

52'

David Brooks lao lên như mũi tên bên cánh trái rồi tung cú đá đưa bóng bay sạt cột gang tấc.

04/01/2026 | 01:21

Kết thúc hiệp 1

G9whmxFXgAAoz8R.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1 - Ảnh: AFC
04/01/2026 | 01:12

40'

Thế công của Pháo thủ đang khá bế tắc, trong bối cảnh Gyokeres bị cô lập ở phía trên.

resources_premierleague_pulselive_com 2254504017.jpg
Hai đội tạo nên thế trận hấp dẫn - Ảnh: P.L
04/01/2026 | 01:01

31'

Cơ hội lại đến với đội chủ nhà. Kluivert căng ngang từ cánh phải để Tavernier lao vào đá bồi khá nguy hiểm.

04/01/2026 | 00:56

24'

Bournemouth được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm. Justin Kluivert bước lên thực hiện cú đá bay sạt cột dọc.

04/01/2026 | 00:48

15'

Bàn thắng (1-1, Gabriel): Madueke đi bóng ngẫu hứng bên cánh phải rồi căng ngang vào trong. Gabriel tận dụng tình huống lộn xộn sút căng gỡ hòa cho Arsenal.

resources_premierleague_pulselive_com 2254502394.jpg
G9wbl3RXUAAqc3o.jpg
Gabriel nhanh chóng lập công chuộc tội - Ảnh: P.L

04/01/2026 | 00:42

10'

Bàn thắng (1-0, Evanilson): Gabriel mắc sai lầm ngớ ngẩn khi chuyền bóng vào chân Evanilson ngay trước cầu môn Arsenal. Tiền đạo chủ nhà không bỏ lỡ cơ hội vàng đá vào khung thành rộng thênh thang mở tỷ số cho Bournemouth.

resources_premierleague_pulselive_com 2254502394 (2).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2254502394 (1).jpg
Gabriel "tặng quà" cho Evanilson - Ảnh: Premier League
04/01/2026 | 00:38

8'

Arsenal đáp trả bằng pha đột kích từ cánh phải vào trong của Madueke. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng bằng chân trái lại đi vọt xà.

04/01/2026 | 00:34

3'

Sẵn lợi thế sân nhà, Bournemouth nhập cuộc đầy hứng khởi. Chỉ trong ít phút đầu, đội chủ sân Vitality đã được hưởng 2 quả phạt góc.

04/01/2026 | 00:23

0h30

Trận đấu bắt đầu.

04/01/2026 | 00:22

23h30

G9v lUeWsAI9zzc.jpg
Đội hình ra sân Bournemouth - Ảnh: BFC
G9wCqMDW0AELrhv.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
03/01/2026 | 02:45

22h30

G9q4bFXWAAA JJR.jpg
G9q4bGIWgAIvjgT.jpg
Cầu thủ Arsenal tập luyện trước trận - Ảnh: AFC
03/01/2026 | 02:45

22h

Thông tin lực lượng

Bournemouth: Milosavljevic, Tyler Adams, Lewis Cook, Ryan Christie và Ben Doak chấn thương.

Arsenal: Cristhian Mosquera và Riccardo Calafiori vắng mặt vì chấn thương. Kai Havertz cùng Timber sẵn sàng tái xuất.

dbbdbd45 e771 44f8 908b d37f369509b0_hero block 34 en.jpg
Arsenal quyết tâm giành 3 điểm sân khách - Ảnh: Tod
