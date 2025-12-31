resources_premierleague_pulselive_com 2254088692 (1).jpg
Aston Villa khởi đầu ấn tượng
resources_premierleague_pulselive_com 2254088692.jpg
David Raya liên tục phải hoạt động hai đầu khung gỗ
resources_premierleague_pulselive_com 2254088692 (2).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2253338577 (2).jpg
Ở chiều ngược lại, Gyokeres là mối đe dọa chính với hàng thủ Aston Villa
resources_premierleague_pulselive_com 2253338577 (1).jpg
Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Điển chưa có duyên ghi bàn
G9chHVSXEAAxv3R.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
resources_premierleague_pulselive_com 2253341889 (1).jpg
Đầu hiệp hai, Gabriel mở tỷ số từ tình huống dàn xếp phạt góc sở trường
resources_premierleague_pulselive_com 2254093299 (2).jpg
Ngay sau đó, Zubimendi nhân đôi cách biệt với pha lẻn xuống dứt điểm tinh tế
resources_premierleague_pulselive_com 2254093299.jpg
Niềm vui của các cầu thủ Tây Ban Nha trong màu áo Arsenal
resources_premierleague_pulselive_com 2254094491.jpg
Phút 69, Trossard kết thúc đầu vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0
resources_premierleague_pulselive_com Ladislav Krejci celebrates scoring his team s first goal during the Premier League match between Man Utd and Wolves at Old Trafford.jpg
Vừa được tung vào sân, Gabriel Jesus cũng ghi dấu ấn với bàn thắng thứ 4
G9cvClkWUAAoGj3.jpg
Sau quãng thời gian dài dưỡng thương, Jesus trở lại ghi bàn
resources_premierleague_pulselive_com Ladislav Krejci celebrates scoring his team s first goal during the Premier League match between Man Utd and Wolves at Old Trafford (2).jpg
Đến khoảng thời gian bù giờ, Watkins gỡ lại 1 bàn danh dự cho Aston Villa
G9cwpGDWwAAaSXe.jpg
Chiến thắng hoành tráng của Pháo thủ

Nguồn ảnh: AFC, Premier League

Kết quả
Vòng 19
31/12/2025 02:30:00 Burnley 1 - 3 Newcastle
31/12/2025 02:30:00 Chelsea 2 - 2 Bournemouth
31/12/2025 02:30:00 Nottingham Forest 0 - 2 Everton
31/12/2025 02:30:00 West Ham 2 - 2 Brighton
31/12/2025 03:15:00 Manchester United 1 - 1 Wolves
31/12/2025 03:15:00 Arsenal 4 - 1 Aston Villa