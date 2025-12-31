Chelsea đánh rơi chiến thắng trước Bournemouth sau màn rượt đuổi kịch tính, thuộc vòng 19 Ngoại hạng Anh 2025/26.
Nguồn ảnh: AFC, Premier League
|Kết quả
|Vòng 19
|31/12/2025 02:30:00
|Burnley 1 - 3 Newcastle
|31/12/2025 02:30:00
|Chelsea 2 - 2 Bournemouth
|31/12/2025 02:30:00
|Nottingham Forest 0 - 2 Everton
|31/12/2025 02:30:00
|West Ham 2 - 2 Brighton
|31/12/2025 03:15:00
|Manchester United 1 - 1 Wolves
|31/12/2025 03:15:00
|Arsenal 4 - 1 Aston Villa
