Trong bối cảnh Arsenal vừa đánh bại Aston Villa, Man City bước vào chuyến làm khách trước Sunderland với áp lực buộc phải thắng để duy trì thế bám đuổi.

Tuy nhiên, những khó khăn sớm lộ diện khi Sunderland cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt với thành tích sân nhà ấn tượng tại Premier League mùa này.

Erling Haaland bất lực trước Sunderland - Ảnh: Man City

HLV Pep Guardiola bố trí Man City ra sân với sơ đồ 4-3-2-1 quen thuộc, Erling Haaland đá cao nhất trên hàng công, phía sau là Cherki và Savinho.

Man City kiểm soát bóng vượt trội ngay từ đầu, nhưng Sunderland mới là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhờ các pha phản công tốc độ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong hiệp một là bàn thắng không được công nhận của Bernardo Silva do rơi vào thế việt vị.

Sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu được đẩy cao. Man City gia tăng sức ép mạnh mẽ, tung ra tới 12 cú dứt điểm, gấp ba lần so với đội chủ nhà.

Thầy trò HLV Pep Guardiola bị Arsenal bỏ xa 4 điểm - Ảnh: Premier League

Dù vậy, sự chắc chắn của hàng thủ Sunderland cùng sự thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm khiến Man City không thể tìm được bàn thắng.

Trận hòa 0-0 trên sân Ánh Sáng khiến Man City tạm đứng thứ hai với 41 điểm, kém Arsenal 4 điểm. Kết quả này buộc thầy trò Guardiola phải nhanh chóng lấy lại nhịp thắng lợi khi tiếp đón Chelsea trên sân Etihad ở vòng đấu tiếp theo.

Đội hình ra sân

Sunderland: Roefs, Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin, Xhaka, Geertruida, Mayenda, Le Fee, Adingra, Brobbey.

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Ake, O’Reilly, Bernardo Silva, Nico Gonzalez, Reijnders, Cherki, Foden, Haaland.