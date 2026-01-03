Trở về sân nhà sau cú ngã nặng nề trước Arsenal, Aston Villa bước vào màn tiếp đón Nottingham Forest với tinh thần không còn đường lùi. Đội quân của Unai Emery lập tức đẩy cao đội hình, dồn ép đối thủ bằng tốc độ và khả năng kiểm soát bóng vượt trội.

Dù tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm, Aston Villa phải chờ đến những giây cuối hiệp một mới phá vỡ thế bế tắc. Phút 45+1, Ollie Watkins di chuyển thông minh đón đường kiến tạo của Morgan Rogers, trước khi tung cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, mở tỷ số trận đấu.

McGinn trở thành người hùng của Aston Villa - Ảnh: AV

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Chỉ bốn phút sau giờ nghỉ, John McGinn tận dụng tốt khoảng trống trước vòng cấm để nhân đôi cách biệt, giúp Aston Villa chơi đầy chủ động.

Nottingham Forest vùng lên và có bàn rút ngắn ở phút 62 nhờ pha xử lý tinh tế của Morgan Gibbs-White, thắp lại hy vọng mong manh cho đội khách.

Tuy nhiên, sai lầm nghiêm trọng của thủ môn John Victor ở phút 73 đã chấm dứt mọi nỗ lực của Forest. McGinn nhanh chân dứt điểm vào lưới trống, hoàn tất chiến thắng 3-1 cho Aston Villa.

Ba điểm trọn vẹn giúp Aston Villa tạm leo lên vị trí thứ hai, chỉ còn kém Arsenal đúng 3 điểm, qua đó tiếp tục duy trì sức ép trong cuộc đua vô địch.

Bàn thắng

Aston Villa: Watkins (45+1'), McGinn (49', 73')

Nottingham: Gibbs-White (61')

Đội hình thi đấu

Aston Villa: Emi Martinez, Cash (Andres Garcia 90'), Konsa, Lindelof, Maatsen (Digne 69'), Kamara, Tielemans, McGinn (Bogarde 83'), Rogers, Buendia (Sancho 69'), Watkins (Malen 83')

Nottingham: Victor (Sels 78'), Aina (Savona 69'), Murillo, Milenkovic, Williams, Anderson, Dominguez (Douglas Luiz 84'), Hutchinson, Gibbs-White, Bakwa (McAtee 69'), Igor Jesus (Kalimuendo 84')