Đội hình ra sân
Brentford: Kelleher, Kayode, Collins, Ajer, van den Berg, Hickey, Henderson, Yarmolyuk, Damsgaard, Schade, Thiago.
Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Rodri, Reijnders, Bobb, Foden, Savinho, Haaland.
Bàn thắng: Haaland 9'
Kết thúc
86'
Brentford đang dùng rất nhiều đường bóng bổng để uy hiếp cầu môn Man City nhưng chưa thành công.
76'
Matheus Nunes nhận thẻ vàng vì hành vi câu giờ. Man City đang nỗ lực bảo vệ thành quả.
66'
Đội chủ nhà tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Jensen và Dango.
57'
Man City vẫn nắm cuộc chơi nhưng Brentford đang dồn lên tìm bàn gỡ. Kayode vừa bật cao đánh đầu nguy hiểm.
47'
Igor Thiago băng xuống đối mặt thủ thành Donnarumma. Tuy nhiên, pha dứt điểm cuối cùng không thắng được người gác đền Italia.
Kết thúc hiệp 1
39'
Man City có thêm cơ hội ngon ăn để nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, pha đá nối căng của Reijnders bị thủ thành Kelleher đẩy ra.
31'
Oscar Bobb thoát xuống bên cánh phải rồi trả ngược thoáng cho Foden quăng chân dứt điểm, bóng bay chệch cột dọc.
21'
Rodri gặp vấn đề về chấn thương, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Nico Gonzalez. Tổn thất lớn đối với đội khách.
16'
Sau khi vượt lên dẫn trước, Man City vẫn chơi pressing tầm cao. Ở chiều ngược lại, Brentford chưa tạo được cơ hội nào đáng kể.
9'
Bàn thắng (0-1, Erling Haaland): Haaland với sức mạnh thể chất phi thường càn lướt vượt qua Van den Berg rồi dứt điểm chân trái hiểm hóc mở tỷ số cho Man City.
5'
Man City tràn lên tấn công mạnh mẽ. Reijnders vừa đột phá vào vòng cấm bất thành.
22h30
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Brentford: Gustavo Nunes, Maghoma chấn thương.
Man City: Ait Nouri, Cherki, Khusanov vắng mặt vì chấn thương.