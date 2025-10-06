G2ghD2vWAAAtZPc.jpg
Haaland tiếp tục phong độ ấn tượng - Ảnh: MCFC

Đội hình ra sân

Brentford: Kelleher, Kayode, Collins, Ajer, van den Berg, Hickey, Henderson, Yarmolyuk, Damsgaard, Schade, Thiago.

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Rodri, Reijnders, Bobb, Foden, Savinho, Haaland.

Bàn thắng: Haaland 9'

Kết quả
Vòng 7
04/10/2025 02:00:00 Bournemouth 3 - 1 Fulham
04/10/2025 18:30:00 Leeds 1 - 2 Tottenham
04/10/2025 21:00:00 Manchester United 2 - 0 Sunderland
04/10/2025 21:00:00 Arsenal 2 - 0 West Ham
04/10/2025 23:30:00 Chelsea 2 - 1 Liverpool
05/10/2025 20:00:00 Everton 2 - 1 Crystal Palace
05/10/2025 20:00:00 Newcastle 2 - 0 Nottingham Forest
05/10/2025 20:00:00 Wolves 1 - 1 Brighton
05/10/2025 20:00:00 Aston Villa 2 - 1 Burnley
05/10/2025 22:30:00 Brentford 0 - 1 Manchester City
06/10/2025 | 00:45

Kết thúc

G2g3V1XWQAAe5sQ.jpeg
Man City giành chiến thắng vất vả - Ảnh: 433
Thu gọn
06/10/2025 | 00:16

86'

Brentford đang dùng rất nhiều đường bóng bổng để uy hiếp cầu môn Man City nhưng chưa thành công.

Thu gọn
06/10/2025 | 00:06

76'

Matheus Nunes nhận thẻ vàng vì hành vi câu giờ. Man City đang nỗ lực bảo vệ thành quả.

Thu gọn
05/10/2025 | 23:56

66'

Đội chủ nhà tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Jensen và Dango.

resources_premierleague_pulselive_com 2238991321.jpg
Brentford cố gắng tìm bàn gỡ - Ảnh: P.L

Thu gọn
05/10/2025 | 23:47

57'

Man City vẫn nắm cuộc chơi nhưng Brentford đang dồn lên tìm bàn gỡ. Kayode vừa bật cao đánh đầu nguy hiểm.

Thu gọn
05/10/2025 | 23:37

47'

Igor Thiago băng xuống đối mặt thủ thành Donnarumma. Tuy nhiên, pha dứt điểm cuối cùng không thắng được người gác đền Italia.

Thu gọn
05/10/2025 | 23:23

Kết thúc hiệp 1

G2gnfyVWEAAt3 F.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City - Ảnh: MCFC
Thu gọn
05/10/2025 | 23:12

39'

Man City có thêm cơ hội ngon ăn để nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, pha đá nối căng của Reijnders bị thủ thành Kelleher đẩy ra.

Thu gọn
05/10/2025 | 23:02

31'

Oscar Bobb thoát xuống bên cánh phải rồi trả ngược thoáng cho Foden quăng chân dứt điểm, bóng bay chệch cột dọc.

Thu gọn
05/10/2025 | 22:52

21'

Rodri gặp vấn đề về chấn thương, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Nico Gonzalez. Tổn thất lớn đối với đội khách.

G2giMUzXgAERuT9.jpg
Rodri không thể tiếp tục thi đấu - Ảnh: Premier League
Thu gọn
05/10/2025 | 22:47

16'

Sau khi vượt lên dẫn trước, Man City vẫn chơi pressing tầm cao. Ở chiều ngược lại, Brentford chưa tạo được cơ hội nào đáng kể.

Thu gọn
05/10/2025 | 22:40

9'

Bàn thắng (0-1, Erling Haaland): Haaland với sức mạnh thể chất phi thường càn lướt vượt qua Van den Berg rồi dứt điểm chân trái hiểm hóc mở tỷ số cho Man City.

G2gflLOXcAAx8gk.jpg
Haaland ghi bàn đẳng cấp - Ảnh: City Extra

Thu gọn
05/10/2025 | 22:37

5'

Man City tràn lên tấn công mạnh mẽ. Reijnders vừa đột phá vào vòng cấm bất thành.

Thu gọn
05/10/2025 | 22:35

22h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
05/10/2025 | 21:57

21h35

G2gLow3WoAAM_sZ.png
Đội hình ra sân Brentford - Ảnh: BFC
G2gIAJnXUAA42v6.jpeg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
Thu gọn
05/10/2025 | 21:55

21h30

G2gNgRLWgAACZOb.jpg
G2gNicyXQAAkXln.jpg
Cầu thủ Man City đến sân - Ảnh: MCFC
Thu gọn
05/10/2025 | 10:04

21h

G2btIGiXIAA6Onz.jpg
GznQ5ODXMAAInM .jpg
Dàn sao Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
Thu gọn
05/10/2025 | 10:03

20h

Thông tin lực lượng

Brentford: Gustavo Nunes, Maghoma chấn thương. 

Man City: Ait Nouri, Cherki, Khusanov vắng mặt vì chấn thương.

9 Brentford v Manchester City copy.jpg
Man City được đánh giá cao hơn - Ảnh: Khelnow
Thu gọn