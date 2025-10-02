Man City ở rất gần chiến thắng trên đất Pháp, lượt trận thứ 2 vòng bảng Cúp C1 thì bước ngoặt đến vào phút cuối, khi trọng tài chính Jesus Gil cho Monaco hưởng quả 11m gây tranh cãi, sau khi xem lại VAR.

Vị vua áo đen người Tây Ban Nha cho rằng, Nico Gonzalez đã phạm lỗi với Eric Dier – cũng là người thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 2-2 cho Monaco. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy tiền vệ Man City đã chạm bóng trước.

Haaland nhận Cầu thủ hay nhất trận nhưng lòng không thể vui vì Man City đánh rơi 2 điểm phút chót. Ảnh: ESPN UK

Pep Guardiola tức giận với quyết định của trọng tài, nhưng từ chối nói thêm về người cầm cân nảy mực sau trận: “Không có gì để nói về trọng tài cả. Man City đã chơi một trận thực sự tốt. Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra nhiều cơ hội hơn và thủng lưới ít hơn và đó là những gì xảy ra.

Man City ở rất gần chiến thắng nhưng cuối cùng đã không phòng ngự tốt cú đá phạt và phải chịu một quả phạt đền. Ở tình huống ấy, Nico Gonzalez đã chạm bóng trước, hoàn toàn không cố ý. Sự thật là vậy”.

Trong khi đó, Haaland với cú đúp đánh dấu bàn thắng 51 và 52 tại Champions League, lên tiếng: “Tôi không vui, vì chúng tôi đã không thắng.

Man City đã chơi không đủ tốt và không xứng đáng thắng. Chúng tôi cần nhiều năng lượng hơn, cần phải tấn công trước Monano nhiều hơn, như là trong hiệp 1”.

Anh cũng tự kiểm điểm mình: “Tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong hiệp 1, nhưng hiệp 2 thì không. Tôi không ghi được thêm bàn hay định đoạt được trận đấu”.