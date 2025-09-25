MB cho biết, người đứng đầu Barca, Joan Laporta từ lâu đã muốn có được Erling Haaland và đang từng bước triển khai để thực hiện tham vọng.

Theo quan điểm của Laporta, việc chiêu mộ được ngôi sao của Man City có thể đánh dấu một kỷ nguyên mới cho Barca.

Barca tham vọng có được Haaland từ Man City. Ảnh: 365scores

Chỉ cần tưởng tượng Haaland tạo nên 3 bộ tấn công với Raphinha và ngọc quý Lamine Yamal, là đủ tạo nên cơn sốt lớn ở Nou Camp. Một ‘cú nổ’ thực sự về chuyển nhượng.

Tuy nhiên, để kéo được Haaland khỏi tay Man City là vô cùng khó, vì Pep Guardiola cùng lãnh đạo CLB không có ý định để mất đi cầu thủ quan trọng bậc nhất của mình.

Dù vậy, Chủ tịch Joan Laporta được cho đã nói trong nội bộ ban lãnh đạo Barca rằng, mối quan hệ rất tốt của ông với người đại diện Rafaela Pimienta của Haaland, sẽ là chìa khóa để tháo gỡ khó khăn.

Hiện tại Barca vẫn bị hạn chế về tình hình tài chính và quỹ lương, trong khi bất cứ đội bóng nào muốn có được Haaland từ Man City, sẽ phải tốn rất nhiều tiền.

Pep Guardiola và Man City không có ý định để mất ngôi sao quan trọng của mình. Ảnh: EFE

Chưa kể, theo Don Balon, Man City không có ý định bán đi ngôi sao của mình và sẽ từ chối ngồi đàm phán với mức giá dưới 150 triệu euro.

Nguồn này cho hay thêm, Haaland đang cảm thấy thoải mái ở Man City, nên Chủ tịch Laporta và Barca có lẽ cần phải đợi!

Vào hồi đầu năm nay, Haaland đặt bút ký mới dài hạn với Man City, giữ anh ở lại Etihad đến mùa hè 2034, thời điểm anh chuẩn bị bước sang tuổi 35 (sinh 21/7/2000).

Haaland tiếp tục phong độ mạnh mẽ mùa này cùng Man City, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Ngoại hạng Anh 2025/26, với 6 bàn sau 5 trận. Ở Cúp C1, tiền đạo Man City vừa lập kỷ lục (ghi bàn ở trận thắng 2-0 Napoli) là cầu thủ đạt mốc 50 bàn nhanh nhất tại giải đấu, sau 49 trận.