Đội khách Man City nhập cuộc hứng khởi và sớm tạo khác biệt. Phút 15, Josko Gvardiol căng ngang chuẩn xác để Haaland dứt điểm quyết đoán mở tỉ số.

Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, Monaco đáp trả mạnh mẽ. Krepin Diatta kiến tạo thuận lợi để Jordan Teze tung cú sút trái phá, gỡ hòa 1-1.

Haaland vẫn liên tục ghi bàn cho Man City - Ảnh: MC

Man City vẫn duy trì sức ép nghẹt thở. Foden dứt điểm dội xà ngang ở phút 33, trước khi Haaland tái lập lợi thế bằng cú đánh đầu chuẩn xác phút 44.

Bước sang hiệp hai, Reijnders bỏ lỡ cơ hội mười mươi với cú sút trúng xà ở phút 73, trong khi Monaco kiên cường chống đỡ và rình rập cơ hội phản công.

Kịch tính đến ở phút 86 khi Eric Dier ngã trong vòng cấm. Ban đầu trọng tài cho trận đấu tiếp tục, nhưng VAR can thiệp và mang về quả phạt đền quý như vàng. Phút 90, chính Dier lạnh lùng hạ gục Donnarumma, ấn định trận hòa 2-2.

Công làm thủ phá khiến Man City đánh rơi chiến thắng trước Monaco - Ảnh: UEFA

Pep Guardiola và các học trò rời sân trong tiếc nuối, khi cơ hội gia tăng lợi thế bảng đấu vụt mất trong tích tắc. Ngược lại, Monaco cho thấy bản lĩnh kiên cường, giật lại 1 điểm xứng đáng ngay trên sân nhà.

Ghi bàn:

Monaco: Teze 18', Dier 90' (pen)

Man City: Haaland 15', Haaland 44'

Đội hình xuất phát:

Monaco: Kohn, Vanderson, Dier, Kehrer, Teze, Akliouche, Salisu, Diatta, Coulibaly, Balogun, Ansu Fati

Man City: Donnarumma, Stones, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Doku, Bernardo Silva, Foden, Reijnders, Haaland