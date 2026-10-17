Haaland được loan tin muốn rời Man City cùng thời điểm với Pep Guardiola, nhưng quyết định ở lại thêm 1 mùa và hiện đã có những liên hệ để gia nhập Barca.

El Nacional cho hay, Erling Haaland cân nhắc việc chia tay Man City từ cuối mùa giải vừa qua, dù mới đầu năm ngoái anh đặt bút ký hợp đồng dài hạn, đến hè 2034.

Tuy nhiên, cuối cùng anh đã quyết định ở lại Etihad thêm 1 mùa nữa, trong bối cảnh Pep Guardiola, Rodri và Bernardo Silva đồng loạt ra đi.

Haaland cùng Man City dưới thời HLV Enzo Maresca đã khởi đầu mùa giải rất tốt – toàn thắng tại Ngoại hạng Anh, với 18 điểm tuyệt đối sau 6 trận.

Haaland được cho đang có những xúc tiến cho việc chuyển đến Barca vào cuối mùa. Ảnh; Transfer News Live

Họ cũng ra quân thắng lợi ở sân chơi Cúp C1 (thắng 2-0 Porto), nhưng ở cuộc đấu mới nhất thua 2-4 PSG ngay tại Etihad, Man City cho thấy hoàn toàn lép vế trước các nhà đương kim giữ cúp.

Bản thân Haaland dù ghi cú đúp cũng chẳng thể giúp đội nhà tránh được thất bại. Tiền đạo Na Uy được cho lo ngại về khả năng cạnh tranh ngôi vương của Man City mùa này.

Chưa kể, bên cạnh Haaland và đồng đội là án phạt rình rập ngay trước mắt, với Man City được kết luận vi phạm 114/115 cáo buộc liên quan các quy định về tài chính ở Ngoại hạng Anh.

Theo El Nacional, trong bối cảnh ấy, việc Haaland tính đường ‘chuồn’ khỏi Man City cũng là điều dễ hiểu và Barca chính là điểm đến ưu tiên.

Nguồn trên khẳng định, người đại diện đã bắt đầu có những liên hệ với Chủ tịch Joan Laporta và giám đốc bóng đá Deco, để xúc tiến cho việc Haaland gia nhập Barca.

Haaland sẽ sớm trở thành đồng đội cùa Lamine Yamal? Ảnh: Transfer News Live

Sau khi đã chơi ở Bundesliga và Premier League thì La Liga là giải đấu tiếp theo mà Haaland muốn khám phá. Hơn nữa, anh bị hấp dẫn bởi dự án của Hansi Flick với Barca, đảm bảo cho Haaland có cơ hội tranh đua mọi danh hiệu.

Haaland được nhiều đội bóng săn đón, với những cái tên được điểm danh như PSG, Real Madrid, Bayern Munich,… nhưng tờ Athletic cho biết, Barca vẫn là điểm đến hấp dẫn nhất với tay săn bàn thượng hạng này.

Dù vậy, phải chờ xem khoản phí chuyển nhượng trường hợp Haaland cập bến Camp Nou là bao nhiêu và liệu Barca có quyết tâm thực hiện thương vụ.