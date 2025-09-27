G12xZrvWcAAumWV.jpg
Thầy trò Amorim tiếp tục gây thất vọng lớn - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Brentford: Kelleher, Van Den Berg, Kayode, Collins, Hickey, Henderson, Yarmoliuk, Damsgaard, Schade, Thiago, Ouattara.

MU: Bayindir, Shaw, De Ligt, Maguire, Diogo Dalot, Dorgu, Fernandes, Ugarte, Mbeumo, Cunha, Sesko.

Bàn thắng: Thiago 8', 20', Jensen 90'+6 - Sesko 26'

27/09/2025 | 20:35

Kết thúc


Brentford đánh gục MU ở Gtech - Ảnh: P.L
27/09/2025 | 20:26

90'+6

Bàn thắng (3-1, Jensen): Sau tình huống xử lý hỏng của Mainoo, Brentford có cơ hội phản công. Jensen lao lên thực hiện cú đá căng từ khoảng cách gần 20m đánh bại Bayindir.

27/09/2025 | 20:22

90'+3

Dalot tạt vào từ cánh phải cho Zirkzee đánh đầu vọt xà ngang.

27/09/2025 | 20:20

90'

Hiệp hai có 8 phút bù giờ.

27/09/2025 | 20:14

82'

Sau cú ném biên rất mạnh của Dalot, De Ligt có cơ hội bắt volley ngay nhưng bóng đi chệch cột.

27/09/2025 | 20:06

76'

Trên chấm 11m, Bruno Fernandes lại không khuất phục được thủ thành Kelleher, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi.


Bruno Fernandes sút hỏng penalty - Ảnh: P.L
27/09/2025 | 20:02

72'

MU được hưởng phạt đền sau tình huống trung vệ Collins kéo ngã Mbeumo trong vòng cấm. VAR cũng vào cuộc nhưng không có thẻ đỏ cho cầu thủ Brentford.

27/09/2025 | 19:56

65'

Mainoo cùng Yoro được tung vào sân thay cho Ugarte và Maguire.

27/09/2025 | 19:52

63'

Dalot thất thế trước Schade bên cánh trái. Bóng được chuyền vào cho Outtara đá nối ngay buộc Bayindir phải đổ người cứu thua cho MU.

27/09/2025 | 19:45

55'

Bruno Fernandes nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Outtara.

27/09/2025 | 19:41

51'

Mbeumo đẩy bóng ngang sang cho Cunha kết thúc ngoài vòng cấm. Lực bóng đi nhẹ nên Kelleher dễ dàng ôm gọn.

27/09/2025 | 19:20

Kết thúc hiệp 1


45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Brentford - Ảnh: BFC
27/09/2025 | 19:16

45'

Hiệp một có 4 phút bù giờ.

27/09/2025 | 19:10

40'

Trong ngày trở về sân Gtech. Mbeumo đang gây thất vọng lớn khi thường xuyên có những tình huống xử lý hỏng.


Mbeumo chơi không tốt từ đầu trận - Ảnh: BR Football
27/09/2025 | 19:05

33'

MU đang cố gắng đẩy cao tốc độ nhưng vấp phải đội chủ nhà chơi áp sát khó chịu.

27/09/2025 | 19:00

26'

Bàn thắng (2-1, Benjamin Sesko): Sesko có hai pha dứt điểm cận thành liên tiếp bị Kelleher cản phá. Tuy nhiên, đến cú sút thứ 3, tiền đạo người Slovenia thành công, ghi bàn đầu tiên cho MU.


Sesko mở tài khoản trong màu áo mới - Ảnh: The Atheltic
27/09/2025 | 18:51

20'

Bàn thắng (2-0, Thiago): Schade thoát đi bên cánh trái rồi căng ngang vào trong buộc Bayindir phải đẩy ra. Thiago có mặt đúng lúc đá bồi cận thành nhân đôi cách biệt.


Thiago nâng tỷ số lên 2-0 - Ảnh: P.L
27/09/2025 | 18:47

17'

Thủ thành Bayindir có 2 pha cứu thua xuất sắc sau những pha đánh đầu của cầu thủ Brentford.

27/09/2025 | 18:43

13'

Matheus Cunha nhận bóng ngoài tuyến hai rồi dứt điểm tầm xa nhưng thiếu chính xác.

27/09/2025 | 18:40

8'

Bàn thắng (1-0, Thiago): Maguire sập bẫy việt vị bất thành, tạo điều kiện cho Thiago băng xuống nã đại bác chân trái sấm sét mở tỷ số cho Brentford.



Thiago băng xuống xé lưới MU - Ảnh: Premier League
27/09/2025 | 18:35

5'

Những phút đầu diễn ra với tâm lý thăm dò. Cunha vừa tỉa đường chuyền cho Sesko dứt điểm nhưng bị hậu vệ chủ nhà chặn lại.

27/09/2025 | 18:29

18h30

Trận đấu bắt đầu.

27/09/2025 | 18:00

17h30

Đội hình ra sân MU:


27/09/2025 | 17:57

17h30

Đội hình xuất phát Brentford:


27/09/2025 | 04:07

16h30



Dàn sao MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
27/09/2025 | 04:05

16h

Thông tin lực lượng

Brentford: Gustavo Nunes và Paris Maghoma vắng mặt vì chấn thương.

MU: Lisandro Martinez và Mazraoui chấn thương. Amad vắng mặt vì lý do cá nhân. Casemiro bị treo giò.


MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Y.T
