Hợp đồng của Casemiro với MU sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này, với tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Tuy nhiên, CLB đang có kế hoạch chi đậm để đưa về một tân binh trên hàng tiền vệ.

Đang hưởng lương 300.000 bảng/tuần (cao nhất tại MU), Casemiro hiểu rằng, thời gian của anh tại Old Trafford sắp kết thúc, khi mà vấn đề tuổi tác ảnh hưởng nhiều đến phong độ.

MU sẽ tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng nhân sự - Ảnh: SunSport

Lãnh đạo Quỷ đỏ sẽ để ngôi sao Brazil ra đi theo dạng tự do để cắt giảm quỹ lương, sau khi từ chối các yêu cầu ký mới của cá nhân Casemiro hè vừa qua.

Đội bóng thành Manchester cũng sẵn sàng cắt lỗ Jadon Sancho - cầu thủ hiện đang được Aston Villa cho mượn đến hết mùa giải 2025/26.

Sancho khiến MU tốn 73 triệu bảng Anh hè năm 2022. Hơn hai năm qua, cầu thủ người Anh không chơi trận nào cho đội chủ quản nhưng chưa chịu đi theo dạng bán đứt.

Việc thanh lý Sancho là điều không thể tránh khỏi, bởi anh đang hưởng lương cao và thái độ thi đấu bị đặt dấu hỏi.

Tyrell Malacia hiện mắc kẹt tại Old Trafford, sau khi không thể tìm được bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng hè qua.

Hậu vệ cánh Hà Lan là người đầu tiên được HLV Ten Hag đưa về MU. Tuy nhiên, Malacia đã trải qua 550 ngày không thi đấu do vấn đề về đầu gối, phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật.

Nếu xử lý được bộ ba trên, MU sẽ có thêm nguồn lực để tăng cường cho tuyến giữa mùa tới, với cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Carlos Baleba.

Hè qua, Brighton hét giá sao trẻ Cameroon 100 triệu bảng. Tuy vậy, Quỷ đỏ hy vọng có thể thuyết phục đối tác bán Baleba với giá dưới 80 triệu bảng năm tới.