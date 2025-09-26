Theo tờ Bild, Harry Kane có thể trở lại Anh vào mùa hè tới, sau World Cup 2026 (11/6-19/7).

Thỏa thuận của Harry Kane với Bayern Munich sẽ hết hạn vào tháng 6/2027, được cho có điều khoản giải phóng hợp đồng là 65 triệu euro, có hiệu lực vào hè năm sau, nếu tiền đạo này bày tỏ nguyện vọng ra đi vào tháng 1 tới đây.

Harry Kane được đồn có thể trở lại Ngoại hạng Anh vào hè năm sau. Ảnh: X The Touchline

Tin tức ‘nóng hổi’ khiến nhiều ‘ông lớn’ châu Âu dồn sự chú ý về sân Allianz Arena, với mong muốn sở hữu đội trưởng tuyển Anh, trong đó có MU.

Các nguồn tin cho hay, Sir Jim Ratcliffe – đồng sở hữu MU, là ‘fan cuồng’ của Harry Kane, muốn có tiền đạo số 9 từ hồi 2023, nhưng do đội ngũ đàm phán quá thận trọng với Chủ tịch Levy (Tottenham) khi ấy, nên đã phải ngậm ngùi nhìn anh chuyển đến Bayern Munich.

Giờ đây, nếu Harry Kane có ý định trở lại Ngoại hạng Anh, sếp bự MU sẽ làm mọi thứ để thấy anh khoác áo MU, dù phải ‘chiến đấu’ với nhiều đối thủ lớn.

Khi được The United Stand hỏi liệu MU có thể thực hiện được thương vụ Harry Kane hay không, nhà báo Ben Jacobs đáp: “Tôi nghĩ là có. Tôi sẽ không khiến ai phấn khích quá sớm đâu. Harry Kane có điều khoản bí mật và theo tôi biết thì nó trị giá 65 triệu euro. Anh ấy có thể trở lại Premier League sau World Cup 2026.

Sir Jim Ratcliffe muốn có Harry Kane từ lúc anh còn ở Tottenham. Ảnh: The Sun

Tôi được biết khi chuyển đến Bayern Munich, Harry Kane có ý định tái xuất Ngoại hạng Anh một thời điểm nào đó”.

Trước tin đồn về tương lai của Harry Kane, giám đốc thể thao Bayern Munich, Max Eberl lên tiếng: “Dù có điều khoản hay không thì Harry Kane đủ trưởng thành để đưa ra quyết định, như anh ấy đã làm lúc ở Tottenham. Tất nhiên, mong muốn của Bayern Munich là có mùa giải này đại thành công cùng Harry Kane và cả trong tương lai”.

Có thông tin, Bayern Munich sẵn sàng đưa ra những điều khoản mới tốt hơn trong để giữ chân Harry Kane, lâu hơn so với hợp đồng hiện tại (2027).