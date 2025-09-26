MU đàm phán Branthwaite

Theo giới truyền thông Anh, MU chuẩn bị đưa ra lời đề nghị chính thức đến Everton, để thảo luận về kế hoạch chuyển nhượng Jarrad Branthwaite.

MU có tiếp tục đàm phán Branthwaite. Ảnh: Imago

MU theo rất sát Branthwaite trong khoảng hai năm nay. Tuy vậy, mỗi lần đội bóng thành Manchester dạm hỏi về hậu vệ 23 tuổi này luôn bị Everton từ chối.

Lần này, Quỷ đỏ dự kiến nâng mức đề nghị lên 60 triệu bảng nhằm thuyết phục Everton đồng ý bán Branthwaite – một trong những trung vệ triển vọng nhất bóng đá Anh.

MU nhiều khả năng không gia hạn với Harry Maguire khi mùa giải kết thúc. Ngoài ra, tương lai của Lisandro Martinez tại Old Trafford cũng không chắc chắn sau những chấn thương liên tiếp (nghỉ đến hết năm), ít đóng góp cho đội.

Vì thế, việc mua Branthwaite là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của MU để xây dựng đội hình cho mùa giải 2026/27, dù Ruben Amorim có tiếp tục ngồi ghế HLV trưởng hay không.

Arsenal muốn có Vinicius

Fichajes cho biết, Arsenal đang theo dõi diễn biến mối quan hệ giữa Real Madrid với Vinicius, và sẵn sàng đưa ra đề nghị chuyển nhượng vào thời điểm thích hợp.

Arsenal có kế hoạch mua Vinicius. Ảnh: EFE

Mùa này, Vinicius mất vị thế ngôi sao số 1 Real Madrid, trên sân cỏ cũng như trong phòng thay đồ. Anh bất mãn HLV Xabi Alonso và quá trình gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Bernabeu vẫn bế tắc.

Nếu tiếp tục không tìm thấy tiếng nói chung về gia hạn – mức lương mới mà hai bên đưa ra hiện chênh lệch 10 triệu euro – “Los Blancos” sẽ bán cầu thủ người Brazil.

Theo Fichajes, Arsenal rất quan tâm đến Vinicius. Cầu thủ 25 tuổi này có thể đưa “Pháo thủ” đến với thành công ở các giải quốc nội lẫn sân khấu châu Âu.

Vinicius cũng nhận được nhiều đề nghị từ Saudi Pro League. Tuy nhiên, Vini chưa muốn rời châu Âu và Ngoại hạng Anh đang được anh xem xét.

Juventus liên hệ Hjulmand

Sau những trận đấu đầu mùa giải 2025/26, các quan chức Juventus xác định cần phải tham gia thị trường chuyển nhượng mùa đông, và tiền vệ Morten Hjulmand là ưu tiên.

Juventus trở lại liên hệ Hjulmand. Ảnh: A Bola

Trong kỳ chuyển nhương mùa hè vừa qua, Juventus cùng đối thủ MU đều không thuyết phục được Sporting Lisbong nhả Hjulmand.

Juventus cần thêm tiền vệ mới để củng cố dự án bóng đá của Igor Tudor. Hjulmand có kinh nghiệm Serie A nên được đội bóng thành Turin đánh giá cao.

SportMediaset cho biết, đại diện của Juventus sẽ sớm đến Lisbon để đàm phán với Sporting, cũng như tiếp xúc Hjulmand để đặt vấn đề về hợp đồng.

Hjulmand cũng muốn chuyển đến môi trường lớn hơn. Juventus tin tưởng 60 triệu euro là mức giá hợp lý cho tiền vệ 26 tuổi này.