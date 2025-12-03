Ghi bàn:

CAHN: Leo Artur (9')

Buriram: Pissoli (90'+1, pen)

Thẻ đỏ: Robert Zulj (Buriram, 51')

Đội hình xuất phát Buriram vs Công An Hà Nội

Buriram: Chatchai, Hemviboon, Dougall, Myeong Seok, Walsh, Bunmathan, Sukjitthammakul, Causic, Haiprakhon, Suphanat.

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Hugo Gomes (Đình Trọng 24'), Adou Minh, Thành Long, Văn Đô, Alves (Quang Vinh 64'), Quang Hải, Leo Artur, Văn Hậu, Alan, Stefan Mauk.

bxh cahn shopee cup.jpeg

03/12/2025 | 21:13

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy đáng tiếc đối với CAHN

03/12/2025 | 21:00

90'+7'

Những phút bù giờ đang diễn ra căng thẳng đến nghẹt thở. Các cầu thủ Buriram lại đòi phạt đền sau tình huống, thậm chí thủ môn Nguyễn Filip bị phạm lỗi.

03/12/2025 | 20:50

90'+1

Pissoli gỡ hòa 1-1 cho Buriram trên chấm 11m

Tổ VAR làm việc rất lâu sau tình huống Mauk khống chế bóng khá phiêu lưu với điểm tiếp bóng ở cánh tay, gần vai. Tuy nhiên trọng tài xác định đó là một quả phạt đền cho Buriram.

Trên chấm 11m, Pissoli đánh bại Nguyễn Filip dù thủ thành của CAHN đổ người đúng hướng.

Hiệp hai có tới 11 phút bù giờ.

03/12/2025 | 20:39

81'

Đoàn Văn Hậu vẫn đang thi đấu chặt chẽ và ấn tượng trong lần đầu tiên đá chính, kể từ khi trở lại sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương.

03/12/2025 | 20:34

70'

Alan xâm nhập vòng cấm Buriram và bị ngã sau tác động của hậu vệ chủ nhà. Tuy nhiên trọng tài cho rằng không có phạt đền, bên ngoài đường piste, HLV Mano Polking phản ứng mạnh mẽ.

03/12/2025 | 20:28

67'

Trọng tài rút thẻ vàng đối với cầu thủ vào sân thay người bên phía Buriam - Sasalak sau pha chơi xấu đối với Quang Hải.

03/12/2025 | 20:23

63'

Từ cánh phải, Quang Hải tạt bóng cho Mauk, cầu thủ này đẩy cho Alves và cầu thủ này xoay người dứt điểm hiểm hóc nhưng thủ môn Chatchai đã bay người cản phá xuất sắc.

03/12/2025 | 20:18

57'

Chỉ trong vòng ít phút, thủ thành Nguyễn Filip có hai pha cản phá chính xác trong thế đối mặt với thủ môn của Buriram.

03/12/2025 | 20:10

51'

Buriram bị đuổi người

Sau khi trực tiếp xem màn hình VAR, trọng tài chính quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Robert Zulj bên phía Buriram sau pha cố tình đạp vào đầu gối Alves của CAHN.

03/12/2025 | 20:06

Hiệp 2

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

03/12/2025 | 19:50

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía CAHN.

buriram vs cahn 1.jpg
Ảnh: CAHN
03/12/2025 | 19:48

45'+1

Trận đấu vẫn diễn ra đầy căng thẳng khi cầu thủ đôi bên thi đấu rất nhiệt.

03/12/2025 | 19:38

39'

Leo Artur đột phá mở ra cơ hội ngon ăn cho Alves nhưng pha đặt lòng của tiền đạo này lại đưa bóng đi quá thiếu chính xác.

03/12/2025 | 19:29

28'

Bị dẫn bàn, các cầu thủ Buriram tỏ ra mất bình tĩnh, chơi quyết liệt trên mức cần thiết, thâm chí đá xấu đối với các cầu thủ đội khách.

03/12/2025 | 19:27

24'

CAHN phải thay người bất đắc dĩ khi trung vệ Gomes bị chấn thương, anh được rút ra để nhường chỗ cho Đình Trọng.

03/12/2025 | 19:21

21'

Leo Artur bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp cho CAHN

Thêm một pha phối hợp ăn ý của CAHN, đường chọc khe tinh tế cua đồng đội cho Leo Artur. Quá đáng tiếc cho đại diện V-League khi pha lốp bóng của Artur lại không vượt qua tầm với của thủ môn Buriram.

03/12/2025 | 19:18

18'

Theerathon Bunmathan có pha chơi xấu khiến Quang Hải nằm sân đau đớn.

03/12/2025 | 19:11

10'

 Leo Artur mở tỷ số cho CAHN

Bộ ba ngoại binh của CAHN gồm China - Artur - Alan phối hợp ăn ý "xé toang" hàng phòng ngự của Buriram trước khi Leo Artur thoải mái đặt lòng về góc xa mở tỷ số cho đại diện Việt Nam.

buriram vs cahn 2.jpg
Ảnh: CAHN
buriram vs cahn.jpg
Ảnh: CAHN
03/12/2025 | 19:06

6'

Thêm một pha kết thúc nữa của CAHN, lần này người dứt điểm là Alan với cú "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn bên phía Buriram phải đấm bóng chịu phạt góc.

03/12/2025 | 19:03

3'

Quang Hải bỏ lỡ

Quang Hải phối hợp với Alan, tình huống đánh đầu của đồng đội mở ra cơ hội ngon ăn để đội trưởng CAHN dứt điểm không thắng được thủ môn bên phía Buriram.

03/12/2025 | 19:00

19h00

Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

03/12/2025 | 18:53

18h54

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

03/12/2025 | 18:45

18h45

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/3/van-hau-cahn-2-3409.jpg?width=0&s=mY_MNW4brGsPrfIBz_DWIQ
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/3/van-hau-cahn-3408.jpg?width=0&s=kxBuCB_UYzgJcQabm3ml9w
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/3/van-hau-cahn-1-3407.jpg?width=0&s=qznGcDGzCKws_wJg_gawkg
Đoàn Văn Hậu khởi động trước trận đấu - Ảnh: CAHN
03/12/2025 | 18:30

18h30

Cầu thủ hai đội bước ra sân khởi động trước trận đấu.

03/12/2025 | 17:20

Nhận định trước trận

Bảng A Shopee Cup năm nay được xem là “bảng tử thần” khi quy tụ hàng loạt đội mạnh như Buriram, Công an Hà Nội, Pathum United, Selangor, Cebu và Tampines. Sau hai lượt trận, Công an Hà Nội mới có 3 điểm và đang kém Buriram United cùng Selangor 1 điểm, vì vậy cuộc chạm trán Buriram tối nay mang ý nghĩa then chốt với thầy trò HLV Mano Polking.

Trận đấu này còn là màn tái ngộ đầy duyên nợ của trận chung kết mùa trước, nơi Công an Hà Nội chơi xuất sắc nhưng thua đau trên chấm luân lưu. Với lợi thế sân nhà và đội hình đồng đều, Buriram được đánh giá cao hơn và chắc chắn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố ngôi đầu.

Dù vậy, Công an Hà Nội hiểu rằng chỉ cần thêm một thất bại, họ sẽ bị đẩy vào thế bất lợi. HLV Polking khẳng định đội bóng phải giữ “cái đầu lạnh”, bởi đây là trận đấu mà Công an Hà Nội không được phép thua.

