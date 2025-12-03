Pissoli gỡ hòa 1-1 cho Buriram trên chấm 11m

Tổ VAR làm việc rất lâu sau tình huống Mauk khống chế bóng khá phiêu lưu với điểm tiếp bóng ở cánh tay, gần vai. Tuy nhiên trọng tài xác định đó là một quả phạt đền cho Buriram.

Trên chấm 11m, Pissoli đánh bại Nguyễn Filip dù thủ thành của CAHN đổ người đúng hướng.

Hiệp hai có tới 11 phút bù giờ.