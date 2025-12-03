Trong danh sách đội CAHN đến sân của Buriram tranh tài Cúp CLB Đông Nam Á, HLV Polking mang theo hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Nhiều khả năng thuyền trưởng người Đức sử dụng cầu thủ sinh năm 1999 ở trận đấu này. Nếu vào sân, Văn Hậu có màn tái xuất sau 2 năm chấn thương.

Trước đó Văn Hậu thi đấu ở một số trận giao hữu của CAHN, tuy nhiên việc anh góp mặt ở một trận đấu chính thức chắc chắn được rất nhiều người chờ đợi.

Trận CAHN vs Buriram rất đáng xem.

Trên BXH (bảng A), CAHN đang tạm xếp thứ tư với 3 điểm sau 2 trận, trong khi Buriram chỉ có 2 điểm sau 2 trận và đang xếp thứ năm.

CAHN gặp Buriram tái hiện trận chung kết cực hấp dẫn ở mùa trước. Đội nào thắng có cơ hội đi tiếp, ngược lại nếu thua đứng trước nguy cơ lớn bị loại. Vì vậy, cuộc so tài giữa 2 đội lần này cũng có tính chất không khác gì một trận "chung kết".

Trước trận đấu quan trọng, CAHN xuất sắc đoạt vé đi tiếp tại AFC Champions League Two 2025/26. Kết quả này mang lại nhiều giá trị về tinh thần cho đoàn quân HLV Polking.

Dù rất quyết tâm nhưng CAHN cũng đối mặt với những khó khăn về lực lượng. Đại diện V-League vắng Đình Bắc, Minh Phúc và Lý Đức (tham dự SEA Games 33), trong khi Alan để ngỏ khả năng thi đấu vì chấn thương.

Trận CAHN vs Buriram diễn ra vào lúc 19h ngày 3/12 trên SVĐ Thunder Castle ở Buriram (Thái Lan).