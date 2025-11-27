Trận đấu mở màn đầy sóng gió khi phút 11, một pha xử lý thiếu chuẩn xác của Nguyễn Filip khiến bóng bật trúng Lin Liangming đi vào lưới đội chủ nhà. Trước đó, Leo Artur đã sút trúng cột dọc ở phút thứ 5, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho CAHN.

Phút 27, CAHN bỏ lỡ cơ hội vàng khi Artur đá hỏng phạt đền. Sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Polking chơi bùng nổ hơn. Quang Hải thử thách thủ môn đối phương bằng cú vô-lê hiểm hóc, còn Beijing Guoan đáp trả với pha dứt điểm dội xà của Zhang Yuning.

Nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 76 khi bóng chạm người Stefan Mauk bay vào lưới, gỡ hòa cho CAHN. Đến phút 90, Rogerio kiến tạo để Đình Bắc dứt điểm cận thành ấn định thắng lợi 2-1. Kết thúc bằng tấm thẻ đỏ của Cao Yongjing, trận đấu khép lại đầy nghẹt thở nhưng ngọt ngào cho CAHN khi giành vé vào vòng 1/8 trước một lượt trận.

Ghi bàn:

CAHN: Stefan Mauk (76'), Đình Bắc (90')

Bắc Kinh Quốc An: Lin Liangming (11')

Đội hình ra sân:

CAHN: Filip Nguyen (1), Hugo Gomes (3), Leygley Adou (38), Jason Pendant Quang Vinh (Minh Phúc 71'), Vitao (8), Stefan Mauk (6), Le Van Do (88), Rogerio Alves dos Santos (Thành Long 57'), Alan Sebastiao Alexandre (Đình Bắc 46'), Leonardo Arthur de Melo (10), Nguyen Quang Hai (19)

Bắc Kinh Quốc An: Jianzhi Zhang (39), Wu Shaocong (2), Michael Ngadeu (5), Wang Gang (27), Yuan Zhang (21), Serginho (7), Guga (8), Jiang Wenhao (35), Lin Liangming (11), Yang Liyu (17), Fabio Abreu (29)

Xếp hạng bảng E sau lượt trận áp chót