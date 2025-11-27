Trận đấu mở màn đầy sóng gió khi phút 11, một pha xử lý thiếu chuẩn xác của Nguyễn Filip khiến bóng bật trúng Lin Liangming đi vào lưới đội chủ nhà. Trước đó, Leo Artur đã sút trúng cột dọc ở phút thứ 5, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho CAHN.
Phút 27, CAHN bỏ lỡ cơ hội vàng khi Artur đá hỏng phạt đền. Sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Polking chơi bùng nổ hơn. Quang Hải thử thách thủ môn đối phương bằng cú vô-lê hiểm hóc, còn Beijing Guoan đáp trả với pha dứt điểm dội xà của Zhang Yuning.
Nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 76 khi bóng chạm người Stefan Mauk bay vào lưới, gỡ hòa cho CAHN. Đến phút 90, Rogerio kiến tạo để Đình Bắc dứt điểm cận thành ấn định thắng lợi 2-1. Kết thúc bằng tấm thẻ đỏ của Cao Yongjing, trận đấu khép lại đầy nghẹt thở nhưng ngọt ngào cho CAHN khi giành vé vào vòng 1/8 trước một lượt trận.
Ghi bàn:
CAHN: Stefan Mauk (76'), Đình Bắc (90')
Bắc Kinh Quốc An: Lin Liangming (11')
Đội hình ra sân:
CAHN: Filip Nguyen (1), Hugo Gomes (3), Leygley Adou (38), Jason Pendant Quang Vinh (Minh Phúc 71'), Vitao (8), Stefan Mauk (6), Le Van Do (88), Rogerio Alves dos Santos (Thành Long 57'), Alan Sebastiao Alexandre (Đình Bắc 46'), Leonardo Arthur de Melo (10), Nguyen Quang Hai (19)
Bắc Kinh Quốc An: Jianzhi Zhang (39), Wu Shaocong (2), Michael Ngadeu (5), Wang Gang (27), Yuan Zhang (21), Serginho (7), Guga (8), Jiang Wenhao (35), Lin Liangming (11), Yang Liyu (17), Fabio Abreu (29)
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc của CAHN trước Bắc Kinh Quốc An.
90'+2
Thẻ đỏ cho Cao Yongjing
Trận đấu bỗng nhiên căng thẳng, một cố cầu thủ hai đội lao vào nhau lời qua tiếng lại, suýt ẩu đả sau tình huống Cao Yongjing chơi xấu đối với Leo Artur. Hậu quả, trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Cao Yongjing, bản thân Artur phải nhận tấm thẻ vàng.
90'
Đình Bắc lập đại công cho CAHN
Sau rất nhiều nỗ lực, CAHN đã được đền đáp xứng đáng. Leo Artur dứt điểm trong vòng cấm vô tình thành pha kiến tạo để Đình Bắc rướn ngưới dứt điểm chìm tung lưới Bắc Kinh Quốc An.
88'
CAHN duy trì sức ép nghẹt thở lên hàng thủ Bắc Kinh Quốc An, Quang Hải vừa có pha bắt vô-lê tuyệt đẹp nhưng thủ môn Jianzhi Zhang đã ngăn cản siêu phẩm cho CAHN.
82'
Bàn gỡ hòa 1-1 giúp CAHN thi đấu càng quyết tâm hơn, sức ép được duy trì liên tục lên phần sân của Bắc Kinh Quốc An.
76'
Stefan Mauk gỡ hòa may mắn cho CAHN
Pha phối hợp tấn công của CAHN khiến hàng thủ Bắc Kinh Quốc Anh chao đảo, để rồi một cầu thủ đội khách phá bóng đập vào người Stefan Mauk bên phía CAHN rồi bay vào lưới.
75'
Bắc Kinh Quốc An phản công nhanh, hai pha dứt điểm liên tiếp của cầu thủ đội khách một bị thủ môn Nguyễn Filip cản phá, một bị xà ngang từ chối.
73'
Quang Hải chuyền bóng thuận lợi để Leo Artur cứa lòng về góc xa nhưng không thắng được thủ môn Jianzhi Zhang.
70'
Đại diện Việt Nam vẫn đang hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Bắc Kinh Quốc An.
58'
Pha tấn công của CAHN "xé toang" hàng thủ Bắc Kinh Quốc An, tiếc cho chủ nhà khi cú sút của Vitao bị thủ môn đội khách cản phá bằng chân. Ngay lập tức CLB Trung Quốc đáp trả, may thay cú lốp bóng của Serginho đi vọt xà ngang.
55'
Suýt chút nữa đến lượt hậu vệ Bắc Kinh Quốc An "biếu" không bàn thắng cho CAHN. Tình huống phá bóng của Michael Ngadeu đập vào lưng Leo Artur rồi đập cột dọc khung thành đội khách.
48'
Vừa được tung vào sân, Đình Bắc mang đến làn mới cho CAHN. Rogerio Alves dos Santos vừa được trao cơ hội dứt điểm buộc thủ môn Jianzhi Zhang cản phá chịu phạt góc.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách Bắc Kinh Quốc An.
45'+1
Bắc Kinh Quốc An có cơ hội nhân đôi cách biệt, lần này thì thủ thành Nguyễn Filip cản phá chính xác cú dứt điểm của Fabio Abreu ở góc hẹp.
38'
CAHN đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ, trong khi hàng thủ thường xuyên có những pha xử lý thiếu chắc chắn.
26'
Leo Artur đá hỏng 11m
Lê Văn Đô nỗ lực chuyền bóng từ cánh phải vào và trọng tài lập tức thổi phạt đền cho CAHN khi cho rằng Jiang Wenhao để tay chạm bóng trong vòng cấm đội khách.
Tuy nhiên trên chấm 11m Leo Artur không đánh bại được thủ môn Zang Jianzhi bằng cú sút chìm về góc phải.
22'
Các học trò của HLV Mano Polking đang để mất thế trận, hàng thủ đang chịu nhiều áp lực từ phía CLB đến từ Trung Quốc.
16'
Bị dẫn bàn theo cách không mong muốn, CAHN nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn sớm quân bình tỷ số.
11'
Nguyễn Filip báo hại đội nhà
Quang Hải chuyền về không hề khó cho Nguyễn Filip, tuy nhiên thủ môn của CAHN lại phá bóng trúng vào người Lin Liangming rồi bay vào lưới đội nhà.
7'
CAHN nhập cuộc thận trọng dù được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy, trong khi Bắc Kinh Quốc An sớm thể hiện quyết tâm. Rodrigues chớp cơ hội dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng đi vọt xà khiến CĐV CAHN thót tim.
19h15
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h10
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h45
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
18h30
Nhận định trước trận
Cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Bắc Kinh Quốc Anh lúc 19h15 ngày 27/11 mang tính bước ngoặt cho cuộc đua tại bảng E AFC Champions League Two 2025/26.
Sau khi dừng bước ở Cúp Quốc gia, thầy trò HLV Mano Polking buộc phải dồn toàn lực cho sân chơi châu lục để nuôi hy vọng góp mặt ở mùa giải sau. Hiện CAHN có 5 điểm, bằng Bắc Kinh Quốc An và chỉ hơn Tai Po đúng 1 điểm, nên chiến thắng trên sân Hàng Đẫy là nhiệm vụ bắt buộc.
Ở lượt đi, đại diện Việt Nam từng chơi áp đảo và chỉ đánh rơi 3 điểm vì sai lầm cá nhân, do đó khả năng giành chiến thắng là hoàn toàn trong tầm tay, nhất là khi có lợi thế sân nhà.
Trong khi đó, Bắc Kinh Quốc An không đặt nhiều kỳ vọng vào đấu trường châu lục, thể hiện qua phong độ phập phù với chỉ 5 điểm sau 4 trận. Nếu hạn chế sai sót và tận dụng tốt cơ hội, CAHN đủ khả năng vượt lên nhóm đầu bảng.