Trước trận ra quân SEA Games 33 gặp U22 Lào, tiền đạo Đình Bắc thể hiện sự tự tin rất cao, anh nói: "U22 Việt Nam đang rất phấn chấn và quyết tâm. Khó nói trước điều gì, nhưng chúng tôi nỗ lực hết sức để có khởi đầu thuận lợi".

Trước câu hỏi về chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Lào trong trận ra quân tại giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7 vừa qua, Đình Bắc nhấn mạnh: “Mỗi giải đấu là một câu chuyện khác. Các đội trong khu vực đều tiến bộ nên trận đấu ngày mai chắc chắn không dễ dàng. Chúng tôi phải tập trung tối đa để có được kết quả như ý”.

Đình Bắc đang có phong độ tốt. Ảnh: S.N

Trước khi tham dự SEA Games 33, Đình Bắc có bàn thắng quan trọng giúp CAHN đi tiếp tại AFC Champions League Two. Tiền đạo sinh năm 2004 nói: “Bàn thắng ấy tạo thêm động lực rất lớn cho tôi trước khi lên U22 Việt Nam. Nó đến đúng thời điểm và tiếp thêm sự tự tin".

Theo kế hoạch ban đầu, Đình Bắc và Minh Phúc chỉ lên U22 Việt Nam sau khi thi đấu xong trận CAHN gặp Buriram ở Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26 (ngày 3/12), tuy nhiên anh được HLV Polking đồng ý cho hội quân sớm với các đồng đội ở chiến dịch SEA Games 33.

"Tôi nói với HLV Mano Polking của CAHN rằng đây là SEA Games đầu tiên của mình, người hâm mộ rất chờ đợi giải đấu này. Tôi mong thầy hiểu và tạo điều kiện để có thời gian hòa nhập tốt nhất. Thật may là mọi thứ diễn ra thuận lợi”, Đình Bắc tiết lộ.