Trong năm 2025, Victor Osimhen chỉ đứng sau Harry Kane (48) và Kylian Mbappe (47) về số bàn thắng ghi được trên mọi đấu trường, với 43 pha lập công.

Con số này cao hơn nhiều so với những "tay súng" hàng đầu ở Ngoại hạng Anh, khi Erling Haaland chỉ có 30 bàn, Viktor Gyokeres 33 bàn, và thậm chí Alexander Isak, Benjamin Sesko không lọt nổi tốp 10.

Osimhen nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, sau khi ghi hat-trick vào lưới Ajax ở Champions League - Ảnh: SunSport

Nói cách đơn giản, Osimhen là tay làm bàn bẩm sinh - gã thợ săn hàng đầu đẳng cấp ngang Haaland hay Harry Kane.

Chân sút người Nigeria còn ghi được nhiều bàn thắng hơn cả hai cái tên ở trên tại Champions League mùa này. Với cú hat-trick vào lưới Ajax, Osimhen có 6 lần lập công sau 3 trận chơi cho Galatasaray.

Điều này xóa tan lời chỉ trích về việc anh đang chơi ở một giải đấu cấp thấp, chủ yếu xé lưới đội bóng nhỏ. Chiến thắng của Galatasaray trước Liverpool chứng tỏ, Osimhen sẵn sàng thi đấu tại môi trường giàu tính cạnh tranh và áp lực như Premier League.

Từ hè năm ngoái, Victor Osimhen đã lọt vào tầm ngắm của cả MU và Chelsea. Nhưng rốt cuộc, hai đội bóng nước Anh đều chọn những phương án khác cho hàng công.

Lý do chính là vì vấn đề tiền bạc.

Osimhen chứng tỏ mình đủ khả năng tỏa sáng ở Premier League - Ảnh: SunSport

Từ nhỏ, Osimhen đã mơ ước được chơi bóng ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, mức giá mà Napoli đưa ra (66 triệu bảng) quá cao so với một cầu thủ công khai đòi ra đi.

Về phần Chelsea, yêu cầu lương bổng của Osimhen (gần 300.000 bảng/tuần) không phù hợp cấu trúc CLB. Thay vào đó, đội bóng thành London ký hợp đồng với Joao Pedro và Liam Delap

Với MU, họ đã chọn Benjamin Sesko. Dù mức phí chuyển nhượng 74 triệu bảng, nhưng lương tiền đạo người Slovenia thấp hơn đáng kể so với đòi hỏi từ Osimhen.