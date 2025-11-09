Wolves bước vào trận đấu với nhiều biến động khi HLV mới Rob Edwards chưa chính thức ra mắt, và đội tạm thời được dẫn dắt bởi James Collins.

So với trận trước, Wolves có tới bốn sự thay đổi trong đội hình xuất phát, đáng chú ý là sự trở lại của Andre và Joao Gomes ở tuyến giữa. Trong khi đó, HLV Enzo Maresca của Chelsea chào đón Liam Delap trở lại sau án treo giò.

Garnacho có trận đấu chói sáng - Ảnh: CFC

Ngay từ đầu, Chelsea áp đảo với hàng loạt cơ hội từ Garnacho và Enzo Fernandez, song thủ thành Johnstone của Wolves liên tục xuất sắc cản phá. Tuy nhiên, thế bế tắc chỉ kéo dài đến phút 51, khi Garnacho thực hiện quả tạt chuẩn xác từ cánh trái để Malo Gusto mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Sau đó, Wolves vùng lên mạnh mẽ nhưng hàng thủ Chelsea đứng vững. Phút 65, tài năng trẻ Estevao tạo đột biến bên cánh phải, chuyền bóng cho Joao Pedro dứt điểm nhân đôi cách biệt.

Chelsea áp sát Arsenal trên BXH Ngoại hạng Anh - Ảnh: CFC

Tinh thần Wolves sụp đổ hoàn toàn sau bàn thua thứ hai. Đến phút 73, Garnacho tiếp tục để lại dấu ấn khi kiến tạo để Pedro Neto ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, ấn định chiến thắng 3-0.

Với 3 điểm trọn vẹn, Chelsea tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng dưới thời Maresca và áp sát ngôi đầu bảng, trong khi Wolves vẫn chìm trong khủng hoảng với hàng thủ mong manh và tinh thần sa sút.

Ghi bàn: Gusto (51'), Joao Pedro (65'), Neto (73')

Đội hình thi đấu

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Joao Pedro, Garnacho, Delap.

Wolverhampton: Johnstone, Tchatchoua, S. Bueno, Krejci, Toti, H. Bueno, Andre, J. Gomes, Bellegarde, Hwang, Strand Larsen.