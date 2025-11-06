Kết quả bóng đá hôm nay 6/11/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
|Kết quả
|League Stage - 4
|05/11/2025 00:45:00
|Napoli 0 - 0 Eintracht Frankfurt
|05/11/2025 00:45:00
|Slavia Praha 0 - 3 Arsenal
|05/11/2025 03:00:00
|Tottenham 4 - 0 FC Copenhagen
|05/11/2025 03:00:00
|Liverpool 1 - 0 Real Madrid
|05/11/2025 03:00:00
|Olympiakos Piraeus 1 - 1 PSV Eindhoven
|05/11/2025 03:00:00
|Atletico Madrid 3 - 1 Union St. Gilloise
|05/11/2025 03:00:00
|Bodo/Glimt 0 - 1 Monaco
|05/11/2025 03:00:00
|Paris Saint Germain 1 - 2 Bayern Munich
|05/11/2025 03:00:00
|Juventus 1 - 1 Sporting CP
|06/11/2025 00:45:00
|Qarabag 2 - 2 Chelsea
|06/11/2025 00:45:00
|Pafos 1 - 0 Villarreal
|06/11/2025 03:00:00
|Manchester City 4 - 1 Borussia Dortmund
|06/11/2025 03:00:00
|Club Brugge KV 3 - 3 Barcelona
|06/11/2025 03:00:00
|Ajax 0 - 3 Galatasaray
|06/11/2025 03:00:00
|Newcastle 2 - 0 Athletic Club
|06/11/2025 03:00:00
|Benfica 0 - 1 Bayer Leverkusen
|06/11/2025 03:00:00
|Inter 2 - 1 Kairat Almaty
|06/11/2025 03:00:00
|Marseille 0 - 1 Atalanta
Tái ngộ đội bóng cũ, Haaland sẽ chẳng hề nể nang khi muốn cùng Man City bứt phá tại Champions League, như cái cách anh ghi bàn liên tục thời gian gần đây.
