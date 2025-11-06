G5AmVTgXAAARxb8.jpg
Đội hình ra sân Chelsea
G5AnXmPXkAATPPA.jpg
Ngay phút thứ 4, Romeo Lavia đã dính chấn thương, rời sân nhường chỗ cho Caicedo
G5AptMWXkAA9eym.jpg
Phút 16, Estevao mở tỷ số với cú sút chếch bên cánh phải
G5AqXvDXEAA8Dcs.jpg
Tiền đạo trẻ người Brazil ăn mừng bàn thắng
G5AqX5kXQAAun g.jpg
G5Aun1dWgAArn0u.jpg
Đến phút 29, Andrade tận dụng triệt để cơ hội gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà
G5AuZSlWYAAijMc.jpeg
Cuối hiệp 1, Qarabag được hưởng phạt đền, sau tình huống Hato để bóng bật tay trong vòng cấm
G5AvabDXMAAnV88.jpg
Jankovic ghi bàn trên chấm penalty, nâng tỷ số lên 2-1
G5At1MtXgAA5VEV.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Qarabag
G5A1ulQWwAADiGe.jpg
Sang hiệp hai, Garnacho xuất hiện trên sân và lập tức ghi dấu ấn với bàn gỡ 2-2 bằng chân trái
G5A1 S9WsAEbIa6.jpg
Tiền đạo người Argentina mang đến sự đột biến
G5A6jV1XkAE6__T.jpg
Khoảng thời gian còn lại, Chelsea tấn công mạnh mẽ nhưng các chân sút áo trắng bỏ lỡ nhiều cơ hội
G5BDhu9XcAACaE0.jpeg
Chung cuộc, hai đội rời sân với kết quả hòa 2-2

Nguồn ảnh: Uefa, Chelsea Photos, CFC, The Atheltic

Kết quả
League Stage - 4
05/11/2025 00:45:00 Napoli 0 - 0 Eintracht Frankfurt
05/11/2025 00:45:00 Slavia Praha 0 - 3 Arsenal
05/11/2025 03:00:00 Tottenham 4 - 0 FC Copenhagen
05/11/2025 03:00:00 Liverpool 1 - 0 Real Madrid
05/11/2025 03:00:00 Olympiakos Piraeus 1 - 1 PSV Eindhoven
05/11/2025 03:00:00 Atletico Madrid 3 - 1 Union St. Gilloise
05/11/2025 03:00:00 Bodo/Glimt 0 - 1 Monaco
05/11/2025 03:00:00 Paris Saint Germain 1 - 2 Bayern Munich
05/11/2025 03:00:00 Juventus 1 - 1 Sporting CP
06/11/2025 00:45:00 Qarabag 2 - 2 Chelsea
06/11/2025 00:45:00 Pafos 1 - 0 Villarreal
06/11/2025 03:00:00 Manchester City 4 - 1 Borussia Dortmund
06/11/2025 03:00:00 Club Brugge KV 3 - 3 Barcelona
06/11/2025 03:00:00 Ajax 0 - 3 Galatasaray
06/11/2025 03:00:00 Newcastle 2 - 0 Athletic Club
06/11/2025 03:00:00 Benfica 0 - 1 Bayer Leverkusen
06/11/2025 03:00:00 Inter 2 - 1 Kairat Almaty
06/11/2025 03:00:00 Marseille 0 - 1 Atalanta
Kết quả bóng đá hôm nay 6/11
Kết quả bóng đá hôm nay 6/11
Kết quả bóng đá hôm nay 6/11/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.